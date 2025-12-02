Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча

Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Вторник 2 декабря

20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча

Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча
106

Звезды приготовили сюрприз: для кого-то декабрь станет месяцем страсти, признаний и долгожданной встречи. Узнайте, попали ли вы в список счастливчиков.

Последний месяц года традиционно считается временем чудес и исполнения желаний. Но для трех знаков зодиака декабрь 2025 года окажется по-настоящему магическим — им предстоит встреча, которая может изменить всю их жизнь.

Овен: месяц исполнения желаний

Овны, этот месяц будет для вас судьбоносным. Кажется, все, что не удавалось в течение года, получится именно сейчас. К одиноким Овнам придет любовь и исполнятся все их желания.

Семейные Овны проведут полную переоценку ценностей.

Во второй половине месяца смело планируйте — чем грандиознее будут ваши планы, тем скорее они сбудутся! Не бойтесь мечтать о большем и делать первые шаги навстречу судьбе.

Дева: время подарков и признаний

Девам в этом месяце везет во всем, в том числе в любви. Ждите массу подарков, признаний в любви и приятных сюрпризов! Вселенная словно решила вознаградить вас за все старания и терпение.

Семейные Девы отправятся в небольшое путешествие, но напоследок год Змеи сможет вас укусить. Не волнуйтесь, ваше чувство юмора — отличное противоядие от любых неприятностей.

Скорпион: фатальная страсть

Скорпионы, декабрь станет для вас фатальным. Год Змеи напоследок захочет укусить вас в самое сердце, но и вы не так просты — у Скорпиона и своего яда хватает. Только не пускайте его против любимого человека.

Не доверяйте слухам, верьте своему близкому и учитесь доверять. Семейные Скорпионы столкнутся с недопониманием — вы устали, и ваш партнер тоже. Проявите понимание и эмпатию друг к другу и порадуйте любимого человека романтичным свиданием. Именно это может стать новым началом в ваших отношениях.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2025, 20:05
Фото: freepik.com
Parents✓ Надежный источник

Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему

"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму

"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму
Депутат Госдумы направил официальное приглашение певице Ларисе Долиной на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке недвижимости. "Я ей направил официальное приглашение принять участие в круглом столе по проблемам мошенничества на рынке недвижимости", — заявил депутат Дмитрий Свищев в своем телеграм-канале.

Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью

Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью
Чтобы не обидеть символ года и привлечь удачу, важно знать, какие блюда и продукты лучше исключить из праздничного меню. Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади по восточному календарю.

Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала симптомы, при которых нужно немедленно обращаться к специалисту – они могут указывать на серьезное заболевание. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева рассказала о трех признаках мочекаменной болезни, которые требуют срочного визита к врачу.

"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре

"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре
В этот вечер музыка, литература и кинематограф объединились, чтобы поставить вопросы смысла и эмпатии. На днях в Бетховенском зале Большого театра прошел необычный творческий вечер — симфонический спектакль "Авиатор", приуроченный к выходу одноименного фильма Егора Кончаловского.

Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Агата Муцениеце в третий раз стала мамой
Известная российская актриса Агата Муцениеце стала многодетной мамой. Вчера в московской клинике Лапино она родила свою третью дочь, от аккордеониста Петра Дранги.

01/12ПндПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 01/12ПндПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 01/12Пнд77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 01/12ПндГастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 01/12ПндПересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 01/12ПндБорющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали"