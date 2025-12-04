Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда

В Лос-Анджелесе федеральный суд вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который был признан виновным в незаконной продаже кетамина актеру Мэттью Перри, известному по роли в сериале "Друзья".

Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения, что стало первым осуждением среди фигурантов дела об уходе актера. Это событие привлекло внимание общественности и стало важной вехой в расследовании трагической судьбы Перри.

Следствие установило, что Пласенсия начал снабжать актера препаратом в 2023 году, приобретая его у коллеги по медицинской профессии Марка Чавеса. Врач и Перри познакомились через общего пациента, который сообщил Пласенсии о готовности актера платить большие суммы за наркотик. В течение нескольких недель врач продавал ампулы кетамина, осознавая, что артист страдал от зависимости и находился в уязвимом состоянии. По материалам дела, Пласенсия не только передавал препарат, но и обсуждал с другими лицами финансовые выгоды от своих действий.

В ходе судебного процесса также рассматривались другие участники схемы. Марк Чавес уже признал свою вину. Сейчас он ожидает приговора. Среди фигурантов дела также числятся Джасвин Сангха, бизнесмен Эрик Флеминг и личный ассистент Перри Кенни Ивамаса. Последний, по данным следствия, вводил актеру препарат в день трагедии. Все упомянутые лица заключили соглашения со следствием. Их приговоры будут оглашены позже.

Тело Мэттью Перри было найдено 28 октября 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. Актера обнаружили в джакузи. Эксперты установили, что причиной всему стало острое воздействие кетамина без признаков насильственных действий. Хотя актер проходил терапию с использованием этого препарата, вещество, приведшее к трагедии, было получено вне медицинских процедур.

На слушаниях обвинение подчеркивало, что действия Пласенсии нарушили врачебную этику и фактически использовали зависимость Мэттью Перри в своих интересах, отмечает женский журнал Клео.ру. Суд согласился с этой позицией, отметив, что действия врача стали частью цепочки факторов, усугубивших состояние звезды. После оглашения приговора Пласенсия был взят под стражу прямо в зале суда.