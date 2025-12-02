Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью

Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью
59

Чтобы не обидеть символ года и привлечь удачу, важно знать, какие блюда и продукты лучше исключить из праздничного меню.

Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади по восточному календарю. Это благородное, энергичное и свободолюбивое животное требует особого внимания к новогоднему столу.

Мясные табу

Самое очевидное и главное правило — никакого конского мяса на столе. Даже если это традиционное блюдо вашей кухни, в новогоднюю ночь 2026 года от него следует категорически отказаться. Это будет расценено как прямое оскорбление хозяйки года.

Также стоит воздержаться от чрезмерного количества любого красного мяса. Огненная Лошадь — травоядное животное, поэтому обилие мясных блюд может создать дисгармонию. Если совсем без мяса не обойтись, отдайте предпочтение птице (но не курице) в умеренных количествах.

Острые и агрессивные блюда

Несмотря на огненную природу символа года, избегайте чрезмерно острых, жгучих блюд с обилием перца чили, васаби или горчицы. Лошадь ценит естественный вкус продуктов и может воспринять агрессивные специи как проявление дурного тона.

Откажитесь от блюд с резкими, конфликтующими между собой вкусами, которые перебивают друг друга.

Тяжелая и жирная пища

Лошадь — символ легкости, грации и свободы. Перегруженный стол с тяжелыми, жирными блюдами противоречит ее природе. Минимизируйте количество майонезных салатов, жареной пищи во фритюре, жирных соусов и кремовых тортов.

Продукты, символизирующие несвободу

Избегайте блюд, которые ассоциируются с ограничением свободы. Речь идет о заливных, холодцах, студнях — всем, что находится в желе или застывшем виде. Свободолюбивая Лошадь не оценит символику "замороженности" и ограничений.

Слишком экзотические деликатесы

Не стоит удивлять гостей чрезмерно экзотическими блюдами из насекомых, необычных морепродуктов или экстремальной кухни. Лошадь ценит натуральность и естественность, а не шокирующие эксперименты.

Испорченные и несвежие продукты

Это правило актуально всегда, но в год Лошади особенно важно. Благородное животное чувствует фальшь и несвежесть. Используйте только качественные, свежие ингредиенты. Лучше меньше, но лучше.

Алкоголь в избытке

Хотя умеренное количество шампанского и качественного вина приветствуется, избегайте дешевого крепкого алкоголя и коктейлей сомнительного происхождения. Лошадь — животное аристократичное и ценит качество превыше количества.

Что же тогда подавать?

Сделайте акцент на свежих овощах, зелени, фруктах, злаках, орехах. Идеальны лёгкие салаты с листовой зеленью, запеченные овощи, каши, блюда из круп. Украсьте стол яркими, сочными фруктами — яблоками, грушами, виноградом. Добавьте морковь, которую Лошадь особенно любит.

Цветовая гамма должна быть жизнерадостной — зеленый, оранжевый, золотой, красный (но без агрессии). Сервируйте стол красиво, но не перегружайте его.

Помните, что соблюдение этих рекомендаций — не просто суеверие, а способ настроиться на энергию наступающего года, проявить уважение к символу и создать гармоничную атмосферу праздника.

2 декабря 2025, 17:23
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Выбор читателей

