Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом

Майли Сайрус официально подтвердила свою помолвку с Максом Морандо, с которым она встречается уже четыре года.

На недавней премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе певица привлекла внимание публики, продемонстрировав блестящее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. Это событие вызвало волну слухов о предстоящей свадьбе, и вскоре сама артистка подтвердила эти предположения, отмечает издание People.

Информация о возможной помолвке начала циркулировать еще в конце ноября, когда Сайрус отмечала свой день рождения. Теперь стало известно, что Макс действительно сделал предложение, и сама певица охарактеризовала этот новый этап в своей жизни как важную перемену. После болезненного развода с Лиамом Хемсвортом и длительного периода эмоционального восстановления, отношения с Морандо стали для нее символом спокойствия и зрелости — именно той стабильности, которой ей не хватало ранее.

Музыкант и продюсер Макс Морандо легко вписался в круг семьи Майли. Его присутствие и поддержка стали особенно важными в тот момент, когда карьера Сайрус снова набирает обороты. Она записала новую балладу "Dream As One" для блокбастера Джеймса Кэмерона, и ее творческие проекты вновь привлекают внимание индустрии. Близкие друзья певицы уверены, что именно такой партнер способен обеспечить ей чувство устойчивости и гармонии в жизни.

Майли и Макс часто делятся совместными моментами в социальных сетях, демонстрируя свою любовь и поддержку друг другу. Их отношения стали примером того, как можно строить здоровые и гармоничные связи после тяжелых разрывов. Окружение певицы отмечает, что она стала более спокойной и уравновешенной с тех пор, как начала встречаться с Морандо. Он вдохновляет ее на новые творческие свершения и поддерживает в трудные моменты.

Поклонники Майли с нетерпением ждут новостей о свадьбе, сообщает женский журнал Клео.ру. Многие из них надеются, что это будет не просто торжественное событие, а отражение их крепких чувств и взаимопонимания. В своих интервью певица неоднократно подчеркивала важность любви и поддержки в жизни, и сейчас она кажется готовой к новому этапу — созданию семьи.