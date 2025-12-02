Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор

В последнее время в российском обществе наблюдается интересная тенденция, связанная с покупкой недвижимости у пожилых людей.

Риелтор Константин Барсуков, член Российской гильдии риелторов, поделился своим мнением по этому поводу. Он отметил, что так называемый "эффект Долиной", когда покупатели проявляют нежелание приобретать объекты недвижимости у пожилых собственников, действительно имеет место, хотя и не является массовым явлением.

Барсуков пояснил, что на рынке недвижимости можно встретить случаи, когда потенциальные покупатели отказываются от сделок, если узнают о возрасте владельца. Тем не менее, он подчеркивает, что эта проблема не носит системного характера.

"В определенном смысле есть подобное. Я бы не сказал, что прямо повально, потому что многие все-таки понимают, что преувеличены масштабы этого всего", — отметил риелтор.

Коллеги Барсукова также высказывают недовольство по поводу сложностей при продаже объектов, принадлежащих пожилым людям. Однако он считает, что реакция покупателей не всегда адекватна реальному количеству проблемных сделок.

Такое поведение может быть связано с недавними скандалами в сфере недвижимости, в частности с делом певицы Ларисы Долиной, которая вернула свою квартиру после мошеннической сделки. Уже было заявлено о том, что недовольство граждан связано не с самой певицей, а с решениями суда, которые вызывают вопросы у общества.

Барсуков рекомендует покупателям быть особенно внимательными при заключении сделок. Он советует тщательно проверять все детали и схемы предстоящей покупки, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Важно обращать внимание на несовпадения в информации, предоставленной продавцом. Кроме того, риелтор настоятельно рекомендует обращаться за помощью к профессионалам — риелторам и юристам, которые имеют опыт работы в данной области и могут помочь избежать потенциальных рисков.

"Эффект Долиной" действительно существует, но его масштабы не так велики, как это может показаться на первый взгляд. Тем не менее, важно учитывать мнение рынка и действовать осознанно при покупке недвижимости. Грамотный подход к сделкам и сотрудничество с профессионалами помогут минимизировать риски и сделать процесс приобретения жилья более безопасным и комфортным для всех сторон.