Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Четверг 4 декабря

18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали"
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках

"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках
75

Пока страна следит за битвой Ларисы Долиной с мошенниками за квартиру, ее директор анонсировал обращение к нации.

Казалось бы, ситуация с квартирным мошенничеством, в которую попала народная артистка, — это серьезная драма, требующая взвешенных юридических комментариев. Но у директора певицы Сергея Пудовкина, похоже, свой взгляд на вещи. Анонсируя грядущее выступление звезды, он решил описать масштаб трагедии через весьма неожиданную метафору.

Масштаб катастрофы

По словам Пудовкина, репутация Долиной пострадала сильно.

"Ситуация очень сложная. Сейчас любой третьесортный фастфуд и даже клиники для наркоманов отменяют сотрудничество [с Ларисой Долиной]", – заявил директор певицы.

В контексте реальной борьбы за миллионную недвижимость этот странный пассаж выглядит как крайне неуклюжая попытка описать информационную атаку на певицу. Видимо, по мнению ее директора, быть жертвой мошенников — это примерно как не получить рекламный контракт с условным "Крошкой-картошкой".

"Настанет справедливость"

Несмотря на комичность анонса, тема обращения более чем серьезная. Пудовкин пообещал, что 5 декабря певица наконец расскажет "всю правду", и тогда "действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела". Очевидно, что речь идет именно о судебной тяжбе за квартиру.

Вся страна замерла в ожидании. Сможет ли Лариса Александровна в своем обращении внятно объяснить, что происходит? Узнаем уже завтра.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 18:20
Лариса Долина. Фото: Youtube / @PodolskayaOfficial
SUPER✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина

Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной

Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости

Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости
Возможно, мы годами добровольно лишали себя крайне полезного продукта. Привычка снимать и откладывать в сторону хрустящую куриную шкурку сидит в нас так крепко, будто это правило здорового питания номер один.

Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство

Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство
Шоу "Битва экстрасенсов" годами приковывало к экранам миллионы зрителей, заставляя одних верить в чудо, а других – искать подвох. Иллюзионист Сергей Сафронов, который 15 лет был бессменным ведущим и скептиком проекта, сделал сенсационное заявление: настоящих экстрасенсов не существует.

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает
39-летняя певица Глюкоза, известная своим ярким стилем и запоминающимися хитами, недавно поделилась подробностями о реакции своего мужа на ее новый имидж. Артистка рассказала о своих изменениях в образе и о том, как они повлияли на ее личную жизнь.

Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился

Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился
На платформе Reddit пользователь с ником AmaraMehdi поделился своей неловкой историей, которая произошла во время онлайн-совещания. В ходе важной конференции, где собрались почти пятьдесят сотрудников, юзер случайно включил микрофон и камеру, что привело к весьма неловкой ситуации.

Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда

Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда
В Лос-Анджелесе федеральный суд вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который был признан виновным в незаконной продаже кетамина актеру Мэттью Перри, известному по роли в сериале "Друзья". Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения, что стало первым осуждением среди фигурантов дела об уходе актера.

Выбор читателей

03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 03/12Срд"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 02/12ВтрВрачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 02/12ВтрАстролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 02/12Втр"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 03/12СрдУшла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной