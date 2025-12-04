"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках

Пока страна следит за битвой Ларисы Долиной с мошенниками за квартиру, ее директор анонсировал обращение к нации.



Казалось бы, ситуация с квартирным мошенничеством, в которую попала народная артистка, — это серьезная драма, требующая взвешенных юридических комментариев. Но у директора певицы Сергея Пудовкина, похоже, свой взгляд на вещи. Анонсируя грядущее выступление звезды, он решил описать масштаб трагедии через весьма неожиданную метафору.

Масштаб катастрофы

По словам Пудовкина, репутация Долиной пострадала сильно.

"Ситуация очень сложная. Сейчас любой третьесортный фастфуд и даже клиники для наркоманов отменяют сотрудничество [с Ларисой Долиной]", – заявил директор певицы.

В контексте реальной борьбы за миллионную недвижимость этот странный пассаж выглядит как крайне неуклюжая попытка описать информационную атаку на певицу. Видимо, по мнению ее директора, быть жертвой мошенников — это примерно как не получить рекламный контракт с условным "Крошкой-картошкой".



"Настанет справедливость"

Несмотря на комичность анонса, тема обращения более чем серьезная. Пудовкин пообещал, что 5 декабря певица наконец расскажет "всю правду", и тогда "действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела". Очевидно, что речь идет именно о судебной тяжбе за квартиру.

Вся страна замерла в ожидании. Сможет ли Лариса Александровна в своем обращении внятно объяснить, что происходит? Узнаем уже завтра.