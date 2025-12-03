Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде

В последние дни москвичи стали свидетелями необычных погодных явлений, которые предвещают длительный туманный период.

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале поделился прогнозом, который вызывает определенные опасения у жителей столицы. По его словам, в столичном регионе вновь вернулись заморозки и гололед, что значительно усложняет ситуацию на дорогах и в общественном транспорте.

Леус отметил, что после почти недели теплой погоды температура воздуха резко упала. В ночь на 2 декабря в Москве зафиксированы минимальные температуры, достигшие нуля градусов. В некоторых районах, таких как Бутово, термометры показывали даже минус 0,9 градуса. В Новой Москве ситуация была аналогичной — столбики термометров также опустились до отрицательных значений. Подобные условия наблюдаются и в Подмосковье, где морозы становятся привычным явлением.

Синоптик подчеркнул, что высокая влажность воздуха стала причиной образования туманов с видимостью до 500 метров. Эти туманы создают определенные трудности для водителей и пешеходов, так как резкое ухудшение видимости может привести к авариям на дорогах. Около полудня ожидается некоторое рассеивание туманов, однако к вечеру они могут вновь появиться, снижая видимость до 300-600 метров.

Интересно, что первый день зимы в Москве встретил жителей не зимней, а скорее осенней погодой. Это создает контраст с привычными зимними пейзажами, которые москвичи ожидают в начале декабря. Тем не менее, синоптики предупреждают о том, что зима все же вступает в свои права, и москвичам следует быть готовыми к изменениям погоды.

В условиях туманов и заморозков важно соблюдать осторожность на дорогах. Водителям рекомендуется снизить скорость и использовать противотуманные фары, а пешеходам — быть особенно внимательными при переходе улиц. Синоптики также советуют следить за обновлениями погоды и быть готовыми к возможным изменениям в прогнозе.