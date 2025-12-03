Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде

Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Среда 3 декабря

06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде

Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде
134

В последние дни москвичи стали свидетелями необычных погодных явлений, которые предвещают длительный туманный период.

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале поделился прогнозом, который вызывает определенные опасения у жителей столицы. По его словам, в столичном регионе вновь вернулись заморозки и гололед, что значительно усложняет ситуацию на дорогах и в общественном транспорте.

Леус отметил, что после почти недели теплой погоды температура воздуха резко упала. В ночь на 2 декабря в Москве зафиксированы минимальные температуры, достигшие нуля градусов. В некоторых районах, таких как Бутово, термометры показывали даже минус 0,9 градуса. В Новой Москве ситуация была аналогичной — столбики термометров также опустились до отрицательных значений. Подобные условия наблюдаются и в Подмосковье, где морозы становятся привычным явлением.

Синоптик подчеркнул, что высокая влажность воздуха стала причиной образования туманов с видимостью до 500 метров. Эти туманы создают определенные трудности для водителей и пешеходов, так как резкое ухудшение видимости может привести к авариям на дорогах. Около полудня ожидается некоторое рассеивание туманов, однако к вечеру они могут вновь появиться, снижая видимость до 300-600 метров.

Интересно, что первый день зимы в Москве встретил жителей не зимней, а скорее осенней погодой. Это создает контраст с привычными зимними пейзажами, которые москвичи ожидают в начале декабря. Тем не менее, синоптики предупреждают о том, что зима все же вступает в свои права, и москвичам следует быть готовыми к изменениям погоды.

В условиях туманов и заморозков важно соблюдать осторожность на дорогах. Водителям рекомендуется снизить скорость и использовать противотуманные фары, а пешеходам — быть особенно внимательными при переходе улиц. Синоптики также советуют следить за обновлениями погоды и быть готовыми к возможным изменениям в прогнозе.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2025, 06:44
Фото: Евгений Самарин. Mos.ru
Телеграм-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"✓ Надежный источник

По теме

Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ

Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты

Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты
Если ваши соседи регулярно оставляют мусорные пакеты на лестничной клетке, это может стать настоящей проблемой для всех жильцов дома. Неприятный запах, затрудненный проход и ухудшение общего вида подъезда — все это негативно сказывается на комфорте жизни в многоквартирном доме.

Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя

Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя
В Новосибирске произошел трогательный случай. Местная жительница проявила мужество и доброту, спасая краснокнижную неясыть, ставшую жертвой нападения стаи ворон. Женщина заметила хищника в сквере рядом с улицей Полевой.

"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики

"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики
Мировое научное сообщество бьет тревогу. Масштабное исследование с участием более 1,5 миллиона человек установило прямую связь между употреблением энергетических напитков и риском суицидальных мыслей и попыток.

Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете

Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете
Дело не только в малоподвижном образе жизни. Вы считаете калории, ходите в зал, но вес стоит на месте? Возможно, виноват не ваш рацион, а то, что вы держите в руках прямо сейчас.

Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча

Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча
Звезды приготовили сюрприз: для кого-то декабрь станет месяцем страсти, признаний и долгожданной встречи. Узнайте, попали ли вы в список счастливчиков. Последний месяц года традиционно считается временем чудес и исполнения желаний.

Выбор читателей

01/12ПндПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 01/12ПндПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 01/12Пнд77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 01/12ПндБорющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 01/12ПндПересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 01/12ПндПрилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент