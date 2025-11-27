"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале регулярно развенчивает мифы о лечении простуды и гриппа. Он утверждает: большинство популярных "противовирусных" — это пустышки. Но есть два препарата, которые действительно доказали свою эффективность в борьбе с вирусом гриппа. Однако прежде чем говорить о лечении, врач настаивает на двух главных ошибках, которые совершают почти все.
Главные ошибки при гриппе: что нельзя делать ни в коем случае
По словам доктора Мясникова, неправильное поведение в первые дни болезни гораздо опаснее, чем отсутствие лечения.
Пить антибиотики.
"Не действуют они на вирус," — категоричен врач.
Антибиотики борются с бактериями, а грипп — это вирус. Прием антибиотиков "для профилактики" не только бесполезен, но и вреден: он убивает полезную микрофлору и растит устойчивость бактерий на случай, если они действительно понадобятся для лечения осложнений.
Ходить на работу или в поликлинику.
"Заболел — оставайся дома!" — призывает Мясников.
Вы не только не уберегли себя, но теперь рискуете заразить других. Особенно опасно идти в поликлинику, где много пожилых и хронических больных. "Вы через неделю будете "огурцом", а вот бабушка с диабетом, заразившись от вас, вполне может умереть от осложнений гриппа!" — предупреждает врач.
Только два препарата: что на самом деле работает против вируса гриппа?
Итак, если антибиотики и большинство противовирусных бесполезны, что же тогда работает? Доктор Мясников прямо заявляет: свою эффективность против вируса гриппа доказали всего два действующих вещества.
- Оселтамивир (самый известный торговый бренд — "Тамифлю")
- Занамивир (торговый бренд — "Реленза")
Важно понимать: эти препараты не "убивают" вирус мгновенно. Они могут сократить период болезни на 1-3 дня и, что самое главное, предотвратить тяжелые осложнения. Но принимать их нужно строго по правилам.
|Правило
|Объяснение от доктора Мясникова
|1. Начать прием в первые 48 часов
|Если с момента появления симптомов прошло более двух суток, эффективность препаратов резко снижается.
|2. Показаны не всем, а группам риска
|В первую очередь их назначают детям до 5 лет, пожилым людям (старше 65), беременным, людям с ожирением и хроническими заболеваниями (диабет, астма, болезни сердца).
|3. Строго соблюдать курс
|Например, "Тамифлю" принимают 5 дней, даже если симптомы уже прошли. Это необходимо, чтобы подавить вирус полностью.
|4. Можно использовать для профилактики
|Если вы не привиты и был тесный контакт с больным, врач может назначить профилактический прием на 10 дней. Но это не заменяет вакцинацию!
Что касается популярных когда-то "Римантадина" и "Амантадина", то, по словам Мясникова, вирусы гриппа выработали к ним устойчивость, и сегодня их применение неэффективно.
Когда нужно немедленно вызывать врача: тревожные симптомы
Даже при правильном лечении состояние может ухудшиться. Мясников перечисляет симптомы, при которых нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.
Для взрослых:
- Затруднение дыхания любой степени.
- Признаки обезвоживания (головокружение при вставании, мало мочи, ее темный цвет).
- Заторможенность, спутанность сознания.
- Неукротимая рвота.
Для детей (дополнительно к вышеперечисленному):
- Синюшный оттенок кожи.
- Плач без слез.
- Температура сопровождается сыпью.
- Ребенок "загружен", его трудно разбудить.
Таким образом, стратегия борьбы с гриппом, по Мясникову, проста: оставаться дома, не пить бесполезные лекарства, знать о двух действующих препаратах для групп риска и четко отслеживать опасные симптомы.