Четверг 27 ноября

Четверг 27 ноября
"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа

"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа
212

С первыми симптомами гриппа рука сама тянется к домашней аптечке, забитой противовирусными средствами широкого спектра. Но действительно ли они помогают? Или мы просто тратим деньги и время, рискуя получить осложнения?

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале регулярно развенчивает мифы о лечении простуды и гриппа. Он утверждает: большинство популярных "противовирусных" — это пустышки. Но есть два препарата, которые действительно доказали свою эффективность в борьбе с вирусом гриппа. Однако прежде чем говорить о лечении, врач настаивает на двух главных ошибках, которые совершают почти все.

Главные ошибки при гриппе: что нельзя делать ни в коем случае

По словам доктора Мясникова, неправильное поведение в первые дни болезни гораздо опаснее, чем отсутствие лечения.

  1. Пить антибиотики.

    "Не действуют они на вирус," — категоричен врач.

    Антибиотики борются с бактериями, а грипп — это вирус. Прием антибиотиков "для профилактики" не только бесполезен, но и вреден: он убивает полезную микрофлору и растит устойчивость бактерий на случай, если они действительно понадобятся для лечения осложнений.

  2. Ходить на работу или в поликлинику.

    "Заболел — оставайся дома!" — призывает Мясников.

    Вы не только не уберегли себя, но теперь рискуете заразить других. Особенно опасно идти в поликлинику, где много пожилых и хронических больных. "Вы через неделю будете "огурцом", а вот бабушка с диабетом, заразившись от вас, вполне может умереть от осложнений гриппа!" — предупреждает врач.

Только два препарата: что на самом деле работает против вируса гриппа?

Итак, если антибиотики и большинство противовирусных бесполезны, что же тогда работает? Доктор Мясников прямо заявляет: свою эффективность против вируса гриппа доказали всего два действующих вещества.

  • Оселтамивир (самый известный торговый бренд — "Тамифлю")
  • Занамивир (торговый бренд — "Реленза")

Важно понимать: эти препараты не "убивают" вирус мгновенно. Они могут сократить период болезни на 1-3 дня и, что самое главное, предотвратить тяжелые осложнения. Но принимать их нужно строго по правилам.

ПравилоОбъяснение от доктора Мясникова
1. Начать прием в первые 48 часовЕсли с момента появления симптомов прошло более двух суток, эффективность препаратов резко снижается.
2. Показаны не всем, а группам рискаВ первую очередь их назначают детям до 5 лет, пожилым людям (старше 65), беременным, людям с ожирением и хроническими заболеваниями (диабет, астма, болезни сердца).
3. Строго соблюдать курсНапример, "Тамифлю" принимают 5 дней, даже если симптомы уже прошли. Это необходимо, чтобы подавить вирус полностью.
4. Можно использовать для профилактикиЕсли вы не привиты и был тесный контакт с больным, врач может назначить профилактический прием на 10 дней. Но это не заменяет вакцинацию!

Что касается популярных когда-то "Римантадина" и "Амантадина", то, по словам Мясникова, вирусы гриппа выработали к ним устойчивость, и сегодня их применение неэффективно.

Когда нужно немедленно вызывать врача: тревожные симптомы

Даже при правильном лечении состояние может ухудшиться. Мясников перечисляет симптомы, при которых нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Для взрослых:

  • Затруднение дыхания любой степени.
  • Признаки обезвоживания (головокружение при вставании, мало мочи, ее темный цвет).
  • Заторможенность, спутанность сознания.
  • Неукротимая рвота.

Для детей (дополнительно к вышеперечисленному):

  • Синюшный оттенок кожи.
  • Плач без слез.
  • Температура сопровождается сыпью.
  • Ребенок "загружен", его трудно разбудить.

Таким образом, стратегия борьбы с гриппом, по Мясникову, проста: оставаться дома, не пить бесполезные лекарства, знать о двух действующих препаратах для групп риска и четко отслеживать опасные симптомы.

27 ноября 2025, 13:17
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

