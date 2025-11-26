Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Среда 26 ноября

14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой

Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой
124

Кожа стала сухой, тусклой и раздраженной с приходом холодов? Дело не только в морозе. Разбираем главные ошибки зимнего ухода и составляем пошаговый план, который действительно работает.

С наступлением холодов ваша кожа начинает вести себя непредсказуемо? Появляются стянутость, покраснения и шелушения, а привычный уход перестает работать? Это не случайность, а закономерная реакция на тотальный стресс, который кожа испытывает осенью и зимой. Чтобы пережить этот период без потерь, нужен комплексный подход, считают эксперты Клео.ру.

Давайте разберем три уровня защиты, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей даже в самые суровые морозы.

Создаем безопасную среду

Прежде чем наносить на лицо дорогие кремы, нужно позаботиться о том, что окружает вашу кожу 24/7. Именно внешняя среда наносит первый и самый мощный удар.

Главный враг в помещении — сухой воздух. Центральное отопление и обогреватели буквально "вытягивают" влагу из эпидермиса, разрушая его защитный барьер. Кожа становится обезвоженной, чувствительной и тусклой. Решение простое и эффективное — увлажнитель воздуха. Этот прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности (40-60%) в комнате, создавая для кожи комфортный микроклимат.

Враг на улице — трение. Плотные шарфы, воротники свитеров и шапки из грубой ткани постоянно соприкасаются с кожей лица и шеи. Это механическое раздражение может провоцировать дерматит, особенно у обладателей чувствительной кожи, склонной к розацеа или атопии. Старайтесь выбирать аксессуары из мягких, гипоаллергенных материалов и не носите слишком тесные свитера с узким горлом.

Пересматриваем косметичку

Зимний уход — это не просто замена легкого флюида на плотный крем. Это полная перестройка всей бьюти-рутины, направленная на восстановление и защиту.

Шаг 1: Деликатное очищение.

Забудьте об умывании "до скрипа". Агрессивные гели и пенки в холодное время года лишь усугубляют сухость и разрушают защитную мантию кожи. Перейдите на мягкие очищающие средства: кремы, молочко, гидрофильные масла. После умывания обязательно используйте тонер, чтобы восстановить pH-баланс.

Шаг 2: Фокус на восстановление барьера.

Зимой основная задача — не столько "залить" кожу влагой, сколько "починить" ее гидролипидный барьер, чтобы она не теряла собственную влагу. Ищите в составе средств керамиды, гиалуроновую кислоту, глицерин и компоненты для поддержания микробиома (пре– и пробиотики). Несколько раз в неделю обязательно делайте восстанавливающие и питательные маски.

Шаг 3: Не забываем про SPF.

Это одно из самых коварных заблуждений — считать, что солнцезащита нужна только летом. Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) активны круглый год, они проникают через облака и стекла, провоцируя фотостарение и пигментацию. Солнцезащитное средство с фактором не ниже SPF 30 должно быть на вашем лице 365 дней в году.

Шаг 4: Сохраняем точечный уход.

В погоне за увлажнением многие забывают о своих индивидуальных проблемах: акне, куперозе, расширенных порах. Не отменяйте свой привычный уход! Просто встройте его в новую, более щадящую зимнюю рутину. Например, после мягкого очищения и тонизирования нанесите сыворотку от покраснений или точечный гель от воспалений, а затем закройте все восстанавливающим кремом.

Корректируем образ жизни

Состояние кожи — это зеркало внутренних процессов. Зимой мы часто пьем меньше чистой воды, заменяя ее горячим чаем и кофе, едим меньше свежих овощей и фруктов, страдаем от нехватки витамина D и "заедаем" стресс сладким. Все это моментально отражается на лице.

Постарайтесь поддерживать сбалансированное питание. Если чувствуете, что это не удается, проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы — возможно, вам необходима поддержка в виде витаминных комплексов. Эти простые, но системные шаги помогут вашей коже пережить холодный сезон, оставаясь здоровой, увлажненной и спокойной.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 14:12
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака
Энергия наступающего 2026 года – это скорость, страсть и благородство Огненной Лошади. Это значит, что в новогоднюю ночь можно и нужно быть ярче, смелее и увереннее в себе. Встреча года Огненной Лошади — это не время для скромности.

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос
Миллионы зрителей доверяли ее советам о браке, не догадываясь, что за образом мудрой жены скрывается тайна, которую она хранила целых пять лет. Новость, просочившаяся в прессу, звучит как сценарий к фильму: похоже, Лариса Гузеева годами водила всех за нос, искусно поддерживая иллюзию счастливого брака.

"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду

"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду
Наш организм – это сложный барометр, который реагирует на малейшие изменения в атмосфере. Но почему у одних он работает бесшумно, а у других бьет тревогу? Головная боль перед грозой, сонливость в пасмурный день, дискомфорт в суставах при смене сезона.

Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения

Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения
Кажется, Виктория Боня решила выиграть войну со временем, открыв второй фронт там, где большинство звезд предпочитают хранить молчание. Пока одни знаменитости ведут бесконечную борьбу с морщинами на лице, Виктория Боня мыслит куда масштабнее.

Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких

Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких
Все это время главной причиной болезни Альцгеймера считали "белковый мусор" в мозге. Новое исследование показало, что настоящий виновник потери памяти скрывается совсем в другом. Новое исследование ученых из Университета Вирджинии, о котором сообщает портал RidLife, не просто объясняет точный механизм этой трагедии.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 25/11ВтрСердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 25/11ВтрСтол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году