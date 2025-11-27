Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Четверг 27 ноября

03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь

Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь
56

Новогодняя ночь – время, когда мы стараемся все сделать "правильно": накрыть идеальный стол, подобрать наряд, загадать желание под бой курантов. Но в погоне за ритуалами мы часто совершаем ошибки, которые портят весь праздник.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале поделился советами, которые касаются не диет и суеверий, а нашего ментального и физического здоровья. По его словам, главные ошибки, которые мы совершаем 31 декабря, связаны с излишним давлением на самих себя.

1. Гадать и тревожиться о будущем

Первое, от чего призывает отказаться врач, — это попытки заглянуть в будущее и переживать о том, "что же с нами будет". В новогоднюю ночь многие начинают строить грандиозные планы или, наоборот, впадают в уныние из-за неопределенности.

"Что суждено, то и будет, мы не можем изменить ход событий, но мы можем и должны помнить, что эта наша жизнь, другой не будет", — пишет Мясников.

Его совет: вместо тревожных мыслей о будущем сосредоточьтесь на настоящем моменте. Почувствуйте радость здесь и сейчас, рядом с близкими.

2. Устраивать "разбор полетов" и грустить

Новогодний стол — худшее место для выяснения отношений и тяжелых разговоров на тему "кто виноват и что делать?". Часто под влиянием эмоций и алкоголя люди начинают вспоминать старые обиды или жаловаться на жизнь.

Доктор Мясников категоричен: нельзя грустить и вовлекать в это близких.

"Праздник — он внутри каждого из нас, постараемся его "извлечь" и поделимся с другими", — советует он.

Оставьте серьезные разговоры на потом, а в эту ночь дарите друг другу только тепло и позитив.

3. Думать о диете и считать калории

Для многих праздничный стол становится полем битвы с соблазнами. Но Мясников предлагает объявить перемирие хотя бы на одну ночь.

"За Новогодним столом любая еда — полезна! Все — потом, сегодня можно все!" — уверен врач.

Постоянные мысли о вреде съеденного принесут больше стресса, чем само оливье. Позвольте себе расслабиться и получить удовольствие от еды. Единственное строгое ограничение от доктора: "Кроме как напиваться вусмерть!"

4. Стоять рядом с местом запуска фейерверков

Это правило касается уже не психологии, а элементарной физической безопасности. Каждый год травмпункты и больницы в новогоднюю ночь переполнены пострадавшими от пиротехники.

"Вы не представляете, какое количество тяжело травмированных ими поступает в больницы каждый Новый Год!" — предупреждает Мясников.

Наслаждайтесь салютом с безопасного расстояния. Никакое зрелище не стоит вашего здоровья.

5. Сидеть всю ночь за столом, потому что "так надо"

Традиция не спать до утра сильна, и многие заставляют себя бодрствовать, даже когда силы уже на исходе. Врач считает это бессмысленным насилием над организмом.

"Это праздник, надо чувствовать себя комфортно! Сидеть в охотку — отлично, уже тянет спать — улыбнулись всем и пошли спать!" — советует он.

Ваше самочувствие важнее любых ритуалов. Если организм просит отдыха, лучший подарок для него — это сон.

Как видно из советов доктора Мясникова, главное правило новогодней ночи — это забота о себе. Позвольте себе быть счастливыми, расслабленными и находиться в безопасности. Ведь именно с этого и должен начинаться хороший год.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2025, 03:23
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

По теме

Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное

Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле

Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду

Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду
Наши предки верили, что то, как человек проведет этот переходный день, напрямую "запрограммирует" все последующие три месяца. 27 ноября — не просто очередная дата в календаре.

Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени

Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени
В последние дни осени москвичи могут рассчитывать на теплую погоду. Об этом сообщил синоптик Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России. В эфире радиостанции "Радио 1" он заявил, что значительных изменений в погодных условиях до конца ноября не ожидается.

Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России

Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России
С приближением новогодних праздников россияне начинают активно планировать свои поездки и отдых. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальной информацией о стоимости новогодних туров по стране, и эти данные уже вызвали интерес у путешественников.

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу
Аглае Тарасовой, известной по роли Софьи Калининой в популярном сериале "Интерны", вынесли приговор по резонасному делу. Ей был назначен три года условного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде запрещенных веществ.

Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения

Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения
Голливудский актер и певец Майкл ДеЛано, чье настоящее имя – Майкл Эйс Дель Фатти, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Эта печальная новость была подтверждена супругой актера Джин и опубликована в издании The Hollywood Reporter.

Выбор читателей

25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 25/11ВтрДоктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 25/11ВтрСердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 26/11СрдРаскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 25/11ВтрСтол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 25/11ВтрРешившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление