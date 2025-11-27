Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь – время, когда мы стараемся все сделать "правильно": накрыть идеальный стол, подобрать наряд, загадать желание под бой курантов. Но в погоне за ритуалами мы часто совершаем ошибки, которые портят весь праздник.



Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале поделился советами, которые касаются не диет и суеверий, а нашего ментального и физического здоровья. По его словам, главные ошибки, которые мы совершаем 31 декабря, связаны с излишним давлением на самих себя.

1. Гадать и тревожиться о будущем

Первое, от чего призывает отказаться врач, — это попытки заглянуть в будущее и переживать о том, "что же с нами будет". В новогоднюю ночь многие начинают строить грандиозные планы или, наоборот, впадают в уныние из-за неопределенности.

"Что суждено, то и будет, мы не можем изменить ход событий, но мы можем и должны помнить, что эта наша жизнь, другой не будет", — пишет Мясников.

Его совет: вместо тревожных мыслей о будущем сосредоточьтесь на настоящем моменте. Почувствуйте радость здесь и сейчас, рядом с близкими.

2. Устраивать "разбор полетов" и грустить

Новогодний стол — худшее место для выяснения отношений и тяжелых разговоров на тему "кто виноват и что делать?". Часто под влиянием эмоций и алкоголя люди начинают вспоминать старые обиды или жаловаться на жизнь.

Доктор Мясников категоричен: нельзя грустить и вовлекать в это близких.

"Праздник — он внутри каждого из нас, постараемся его "извлечь" и поделимся с другими", — советует он.

Оставьте серьезные разговоры на потом, а в эту ночь дарите друг другу только тепло и позитив.

3. Думать о диете и считать калории

Для многих праздничный стол становится полем битвы с соблазнами. Но Мясников предлагает объявить перемирие хотя бы на одну ночь.

"За Новогодним столом любая еда — полезна! Все — потом, сегодня можно все!" — уверен врач.

Постоянные мысли о вреде съеденного принесут больше стресса, чем само оливье. Позвольте себе расслабиться и получить удовольствие от еды. Единственное строгое ограничение от доктора: "Кроме как напиваться вусмерть!"

4. Стоять рядом с местом запуска фейерверков

Это правило касается уже не психологии, а элементарной физической безопасности. Каждый год травмпункты и больницы в новогоднюю ночь переполнены пострадавшими от пиротехники.

"Вы не представляете, какое количество тяжело травмированных ими поступает в больницы каждый Новый Год!" — предупреждает Мясников.

Наслаждайтесь салютом с безопасного расстояния. Никакое зрелище не стоит вашего здоровья.

5. Сидеть всю ночь за столом, потому что "так надо"

Традиция не спать до утра сильна, и многие заставляют себя бодрствовать, даже когда силы уже на исходе. Врач считает это бессмысленным насилием над организмом.

"Это праздник, надо чувствовать себя комфортно! Сидеть в охотку — отлично, уже тянет спать — улыбнулись всем и пошли спать!" — советует он.

Ваше самочувствие важнее любых ритуалов. Если организм просит отдыха, лучший подарок для него — это сон.

Как видно из советов доктора Мясникова, главное правило новогодней ночи — это забота о себе. Позвольте себе быть счастливыми, расслабленными и находиться в безопасности. Ведь именно с этого и должен начинаться хороший год.