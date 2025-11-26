Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу

Аглае Тарасовой, известной по роли Софьи Калининой в популярном сериале "Интерны", вынесли приговор по резонасному делу.

Ей был назначен три года условного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде запрещенных веществ. Это решение было вынесено судом после того, как актрису задержали в аэропорту Домодедово 28 августа по прибытии из Тель-Авива.

На судебном заседании Аглая заявила, что не знала о содержимом вейпа. По словам актрисы, данный девайс был ей подарен знакомым израильским предпринимателем, занимающимся фармакологией.

Аглая рассказала, что бизнесмен рассылал вейпы своим друзьям перед тем, как запустить их в массовое производство. Она подчеркнула, что не имела представления о том, что в подаренном устройстве находится запрещенное вещество. Этот аргумент стал ключевым в ее защите на суде, где актриса полностью признала свою вину.

Стоит отметить, что суд учел смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие у Тарасовой судимостей и ее активное участие в общественной жизни. Однако, несмотря на это, актрисе были продлены ограничения определенных действий до 24 января следующего года. В соответствии с этими мерами, ей запрещено пользоваться средствами связи и выходить из дома в определенные часы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 сентября, когда Тарасова вернулась в Москву из поездки. В аэропорту Домодедово у нее был обнаружен вейп с запрещенным компонентом, что вызвало немедленное вмешательство правоохранительных органов. Актрису задержали и начали уголовное преследование.