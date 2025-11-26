Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Среда 26 ноября

09:29"Обнулить возраст везде": Виктория Боня рассказала о самой сокровенной процедуре омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты
"Обнулить возраст везде": Виктория Боня рассказала о самой сокровенной процедуре омоложения

"Обнулить возраст везде": Виктория Боня рассказала о самой сокровенной процедуре омоложения
27

Кажется, Виктория Боня решила выиграть войну со временем, открыв второй фронт там, где большинство звезд предпочитают хранить молчание.

Пока одни знаменитости ведут бесконечную борьбу с морщинами на лице, Виктория Боня мыслит куда масштабнее. Она прекрасно понимает, что возраст предательски проявляется не только в носогубных складках. Ее девиз можно сформулировать так: "Обнулить возраст везде", и, судя по последним откровениям, это не просто красивые слова.

В диалоге с подписчиками звезда шокировала откровенностью, подтвердив, что прибегает к процедурам интимного омоложения. Для Бони это такая же рутина, как поход к косметологу или работа с эндокринологом для отсрочки менопаузы. Она убеждена: чтобы выглядеть молодо, нужно работать над собой комплексно, не оставляя старости ни единого шанса ни на одном участке тела.

Этот подход, который многие сочтут радикальным или даже излишним, для Виктории — продуманная стратегия. Она не видит смысла вкладывать огромные средства в идеальное лицо, если другие, скрытые от посторонних глаз зоны, будут выдавать правду.

На самые волнующие вопросы о деликатной процедуре Боня ответила с обезоруживающей прямотой, успокоив, что все проходит максимально комфортно.

"Вам делают обезболивание", — лаконично пояснила она.

Что ж, Виктория в очередной раз подтвердила статус главного трендсеттера и разрушительницы табу в российском шоу-бизнесе. Она не просто следует моде — она ее создает, заставляя говорить о вещах, о которых другие боятся даже подумать.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 09:29
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
SUPER✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Патрик Демси. Фото: YouTube / @JimmyKimmelLive
Дженис Дикинсон. Фото: YouTube / @EntertainmentTonight
Дженнифер Грей. Фото: YouTube / @People
Пэрис Хилтон. Фото: YouTube / @ABCNews
Тори Спеллинг. Фото: YouTube / @TheDrewBarrymoreShow

Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких

Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких
Все это время главной причиной болезни Альцгеймера считали "белковый мусор" в мозге. Новое исследование показало, что настоящий виновник потери памяти скрывается совсем в другом. Новое исследование ученых из Университета Вирджинии, о котором сообщает портал RidLife, не просто объясняет точный механизм этой трагедии.

Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью

Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью
Это простое пошаговое руководство поможет вам взять под контроль праздничные расходы и встретить январь без долгов и сожалений. Декабрь — это волшебное время, которое для нашего кошелька часто превращается в Бермудский треугольник.

Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам

Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам
Боль в коленях и хруст в пояснице перестали быть проблемами пенсионеров. Российские врачи бьют тревогу: признаки возрастного износа суставов все чаще фиксируют у молодых людей 30-35 лет.

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год

Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год
Забудьте о сложных ритуалах и дорогих амулетах. Наши предки знали простой и очень вкусный способ привлечь в дом достаток и счастье. И главный день для этого – 26 ноября, праздник Ивана Златоуста. Пока одни с опаской следят за каждым своим словом, мы предлагаем сосредоточиться на действии.

Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог

Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог
Физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причины оговорок, которые допускает известная фигуристка Алина Загитова во время своих публичных выступлений. По мнению специалиста, такие ошибки являются следствием волнения и стресса, с которыми сталкиваются многие люди, находящиеся под пристальным вниманием зрителей и СМИ.

