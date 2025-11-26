"Обнулить возраст везде": Виктория Боня рассказала о самой сокровенной процедуре омоложения

Кажется, Виктория Боня решила выиграть войну со временем, открыв второй фронт там, где большинство звезд предпочитают хранить молчание.



Пока одни знаменитости ведут бесконечную борьбу с морщинами на лице, Виктория Боня мыслит куда масштабнее. Она прекрасно понимает, что возраст предательски проявляется не только в носогубных складках. Ее девиз можно сформулировать так: "Обнулить возраст везде", и, судя по последним откровениям, это не просто красивые слова.

В диалоге с подписчиками звезда шокировала откровенностью, подтвердив, что прибегает к процедурам интимного омоложения. Для Бони это такая же рутина, как поход к косметологу или работа с эндокринологом для отсрочки менопаузы. Она убеждена: чтобы выглядеть молодо, нужно работать над собой комплексно, не оставляя старости ни единого шанса ни на одном участке тела.

Этот подход, который многие сочтут радикальным или даже излишним, для Виктории — продуманная стратегия. Она не видит смысла вкладывать огромные средства в идеальное лицо, если другие, скрытые от посторонних глаз зоны, будут выдавать правду.

На самые волнующие вопросы о деликатной процедуре Боня ответила с обезоруживающей прямотой, успокоив, что все проходит максимально комфортно.

"Вам делают обезболивание", — лаконично пояснила она.

Что ж, Виктория в очередной раз подтвердила статус главного трендсеттера и разрушительницы табу в российском шоу-бизнесе. Она не просто следует моде — она ее создает, заставляя говорить о вещах, о которых другие боятся даже подумать.