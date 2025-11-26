Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Среда 26 ноября

21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле
Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени

51

В последние дни осени москвичи могут рассчитывать на теплую погоду. Об этом сообщил синоптик Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России.

В эфире радиостанции "Радио 1" он заявил, что значительных изменений в погодных условиях до конца ноября не ожидается. Если ранее столичный регион находился под влиянием холодного фронта, который принес с собой мокрый снег и понижение температуры, то сейчас ситуация изменилась.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни температура в Москве и области может подняться до четырех градусов выше нуля. Это означает, что москвичи смогут насладиться относительно теплой погодой, которая будет характерна для конца осени. Хотя к выходным возможны небольшие похолодания и возобновление осадков, сильных заморозков не предвидится, что также радует жителей столицы.

Стоит отметить, что такая теплая погода в конце ноября является достаточно необычной для Москвы. Обычно в это время года уже устанавливаются зимние температуры, и жители города начинают готовиться к холодам. Однако в этом году природа решила порадовать москвичей мягкими осенними днями. Синоптики отмечают, что подобные погодные аномалии могут быть связаны с изменениями в климате, которые влияют на привычные погодные модели.

В начале зимы также ожидается сохранение осенних температур. Татьяна Позднякова, главный специалист портала "Метеоновости", сообщила, что в первую пятидневку декабря температура будет колебаться около нуля. Это означает, что москвичи смогут продолжать наслаждаться относительно комфортной погодой, которая будет соответствовать середине ноября. Такой температурный режим позволяет горожанам не спешить с утеплением гардероба и продолжать прогулки на свежем воздухе.

Тем не менее, несмотря на теплую погоду, стоит помнить о возможности резких изменений в климатических условиях. Погода может меняться быстро, и синоптики рекомендуют следить за актуальными прогнозами. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и подготовиться к возможным холодам.

26 ноября 2025, 21:38
Фото: Олег Сосницкий / Mos.ru
Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России

С приближением новогодних праздников россияне начинают активно планировать свои поездки и отдых. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальной информацией о стоимости новогодних туров по стране, и эти данные уже вызвали интерес у путешественников.

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу

Аглае Тарасовой, известной по роли Софьи Калининой в популярном сериале "Интерны", вынесли приговор по резонасному делу. Ей был назначен три года условного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде запрещенных веществ.

Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения

Голливудский актер и певец Майкл ДеЛано, чье настоящее имя – Майкл Эйс Дель Фатти, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Эта печальная новость была подтверждена супругой актера Джин и опубликована в издании The Hollywood Reporter.

Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой

Недавно в СМИ была раскрыта стоимость роскошного наряда известной бизнесвумен и блогерши Оксаны Самойловой. Он произвел настоящий фурор в мире моды. По информации телеграм-канала "Звездач", общий ценник образа Оксаны составил впечатляющие 838 тысяч рублей.

Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет

Прохор Шаляпин недавно поделился своими размышлениями о возрасте и старении. Известный певец и шоумен заявил, что, несмотря на свои 42 года, не ощущает себя старым и чувствует себя на 20-25 лет.

