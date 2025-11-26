Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени

В последние дни осени москвичи могут рассчитывать на теплую погоду. Об этом сообщил синоптик Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России.

В эфире радиостанции "Радио 1" он заявил, что значительных изменений в погодных условиях до конца ноября не ожидается. Если ранее столичный регион находился под влиянием холодного фронта, который принес с собой мокрый снег и понижение температуры, то сейчас ситуация изменилась.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни температура в Москве и области может подняться до четырех градусов выше нуля. Это означает, что москвичи смогут насладиться относительно теплой погодой, которая будет характерна для конца осени. Хотя к выходным возможны небольшие похолодания и возобновление осадков, сильных заморозков не предвидится, что также радует жителей столицы.

Стоит отметить, что такая теплая погода в конце ноября является достаточно необычной для Москвы. Обычно в это время года уже устанавливаются зимние температуры, и жители города начинают готовиться к холодам. Однако в этом году природа решила порадовать москвичей мягкими осенними днями. Синоптики отмечают, что подобные погодные аномалии могут быть связаны с изменениями в климате, которые влияют на привычные погодные модели.

В начале зимы также ожидается сохранение осенних температур. Татьяна Позднякова, главный специалист портала "Метеоновости", сообщила, что в первую пятидневку декабря температура будет колебаться около нуля. Это означает, что москвичи смогут продолжать наслаждаться относительно комфортной погодой, которая будет соответствовать середине ноября. Такой температурный режим позволяет горожанам не спешить с утеплением гардероба и продолжать прогулки на свежем воздухе.

Тем не менее, несмотря на теплую погоду, стоит помнить о возможности резких изменений в климатических условиях. Погода может меняться быстро, и синоптики рекомендуют следить за актуальными прогнозами. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и подготовиться к возможным холодам.