У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?

Четверг 27 ноября

12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой
У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?

У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?
203

Кажется, у самого завидного жениха страны наметились серьезные проблемы, и дело вовсе не в неудачном романе, а в повестке в суд от мэрии Москвы.

Пока поклонники гадали, кто же наконец завоюет сердце главного холостяка Comedy Club, в жизнь Тимура Батрутдинова вмешался куда более серьезный игрок — Департамент городского имущества Москвы. Ведомство подало иск в Бабушкинский суд с требованием изъять у юмориста его недвижимость, сообщает Клео.ру.

Так что же натворил главный холостяк Comedy Club, чтобы заслужить такое внимание властей? Ответ прозаичен и оттого еще более тревожен: ровным счетом ничего. Тимур не нарушал законов и не уклонялся от налогов. Просто ему не повезло оказаться собственником недвижимости на территории, которая попала под программу комплексного развития.

Проще говоря, городские власти решили снести старые постройки и возвести на их месте современные жилые комплексы и инфраструктуру. Батрутдинов, наряду с еще 30 ответчиками по этому делу, оказался на пути большого столичного проекта.

Что именно отбирают у звезды — квартиру, апартаменты или коммерческое помещение — пока держится в секрете. Известно лишь, что слушания по делу назначены на 18 декабря. Обычно в таких случаях собственникам выплачивают компенсацию, но ее размер и условия часто становятся предметом долгих и нервных судебных разбирательств.

Похоже, одному из самых известных резидентов Comedy Club, за плечами которого более 30 кинопроектов, предстоит сыграть новую, совсем не комичную роль — роль ответчика в суде против мощной городской машины.

27 ноября 2025, 12:25
Тимур Батрутдинов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

