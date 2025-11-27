У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?

Кажется, у самого завидного жениха страны наметились серьезные проблемы, и дело вовсе не в неудачном романе, а в повестке в суд от мэрии Москвы.



Пока поклонники гадали, кто же наконец завоюет сердце главного холостяка Comedy Club, в жизнь Тимура Батрутдинова вмешался куда более серьезный игрок — Департамент городского имущества Москвы. Ведомство подало иск в Бабушкинский суд с требованием изъять у юмориста его недвижимость, сообщает Клео.ру.

Так что же натворил главный холостяк Comedy Club, чтобы заслужить такое внимание властей? Ответ прозаичен и оттого еще более тревожен: ровным счетом ничего. Тимур не нарушал законов и не уклонялся от налогов. Просто ему не повезло оказаться собственником недвижимости на территории, которая попала под программу комплексного развития.

Проще говоря, городские власти решили снести старые постройки и возвести на их месте современные жилые комплексы и инфраструктуру. Батрутдинов, наряду с еще 30 ответчиками по этому делу, оказался на пути большого столичного проекта.

Что именно отбирают у звезды — квартиру, апартаменты или коммерческое помещение — пока держится в секрете. Известно лишь, что слушания по делу назначены на 18 декабря. Обычно в таких случаях собственникам выплачивают компенсацию, но ее размер и условия часто становятся предметом долгих и нервных судебных разбирательств.

Похоже, одному из самых известных резидентов Comedy Club, за плечами которого более 30 кинопроектов, предстоит сыграть новую, совсем не комичную роль — роль ответчика в суде против мощной городской машины.