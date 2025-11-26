"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду

Наш организм – это сложный барометр, который реагирует на малейшие изменения в атмосфере. Но почему у одних он работает бесшумно, а у других бьет тревогу?



Головная боль перед грозой, сонливость в пасмурный день, дискомфорт в суставах при смене сезона. Мы привыкли называть это "метеозависимостью" и считать почти нормой. Но что, если такой отдельной болезни не существует?

Именно эту позицию в своем телеграм-канале отстаивает врач-терапевт Ирина Баранова. По ее мнению, погода — это не причина плохого самочувствия, а лишь индикатор, который выявляет уже существующие дисбалансы в организме. Ваши симптомы реальны, но их корень не в атмосферном фронте, а во внутреннем состоянии.

Погода как индикатор внутреннего состояния

Как объясняет доктор Баранова, здоровый организм с достаточными ресурсами обладает высокими адаптационными возможностями. Он легко и незаметно для человека подстраивается под смену давления, влажности или температуры.

Если же внутренние ресурсы организма истощены, его адаптационные механизмы работают некорректно. У него недостаточно энергии для перестройки. В этом случае любое изменение внешней среды воспринимается как серьезный стресс. Погода становится не причиной, а фактором, который выявляет слабость системы.

Пять внутренних причин чувствительности к погоде

Ирина Баранова выделяет пять основных состояний организма , которые приводят к болезненной реакции на погодные изменения.

Истощение надпочечников. Эти железы регулируют адаптацию к стрессу. При их дисфункции организм теряет способность адекватно реагировать на колебания давления и температуры, что проявляется слабостью, апатией или тревожностью. Дефицит железа. При низком уровне ферритина ткани и головной мозг испытывают кислородное голодание. Когда атмосферное давление меняется, система транспортировки кислорода дает сбой, что вызывает головную боль и общее недомогание. Дисбаланс вегетативной нервной системы. Когда нарушена согласованная работа ее симпатического и парасимпатического отделов, реакция на внешние изменения становится хаотичной: возникают перепады артериального давления, меняется частота пульса. Дефицит электролитов. Магний, калий и натрий необходимы для регуляции сосудистого тонуса. Их недостаток ухудшает способность сосудов адекватно сужаться и расширяться в ответ на смену погоды, что приводит к головокружениям и слабости. Нарушение циркадных ритмов. Некачественный сон, недостаток дневного света и сбитый режим дня делают нервную систему более восприимчивой к любым внешним факторам.

Как укрепить организм и снизить реакцию на погоду?

Хорошая новость в том, что эти состояния можно и нужно корректировать. Чтобы снизить чувствительность к погоде, доктор Баранова рекомендует сосредоточиться на восстановлении внутренних ресурсов:

Поддерживайте функцию надпочечников : обеспечьте рацион достаточным количеством белка, полезных жиров, витаминов С, В5 и магния.

: обеспечьте рацион достаточным количеством белка, полезных жиров, витаминов С, В5 и магния. Соблюдайте питьевой режим для поддержания стабильного кровяного давления и баланса электролитов.

для поддержания стабильного кровяного давления и баланса электролитов. Восполняйте дефициты : регулярно контролируйте и при необходимости корректируйте уровень ферритина, магния, калия и натрия.

: регулярно контролируйте и при необходимости корректируйте уровень ферритина, магния, калия и натрия. Нормализуйте режим сна и старайтесь ежедневно бывать на улице в светлое время суток.

и старайтесь ежедневно бывать на улице в светлое время суток. Укрепляйте сосуды с помощью регулярной физической активности и контрастного душа.

Таким образом, погода — это не причина, а индикатор. Болезненная реакция на нее — это сигнал организма о том, что его внутренние системы требуют внимания и поддержки.