Среда 26 ноября

Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой

Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой
108

Недавно в СМИ была раскрыта стоимость роскошного наряда известной бизнесвумен и блогерши Оксаны Самойловой. Он произвел настоящий фурор в мире моды.

По информации телеграм-канала "Звездач", общий ценник образа Оксаны составил впечатляющие 838 тысяч рублей. Этот наряд стал ярким примером ее безупречного вкуса и способности привлекать внимание к своему стилю.

В центре образа Самойловой оказалось черное боди асимметричного кроя, стоимость которого составляет 370 тысяч рублей. Этот элемент гардероба подчеркнул ее стройную фигуру и добавил нотку дерзости в общий лук. Боди идеально сочеталось с ботфортами, которые обошлись бизнесвумен в 120 тысяч рублей. Эти стильные сапоги не только дополнили образ, но и сделали его более элегантным и утонченным.

Не обошлось и без аксессуаров: Оксана выбрала солнцезащитные очки за 53,4 тысячи рублей, которые придали ей загадочности и шика. Дополняя свой наряд, она выбрала сумку в тон образу, стоимость которой составила 255 тысяч рублей. Этот аксессуар стал завершающим штрихом, подчеркивающим статус и утонченность ее стиля. Кроме того, Самойлова украсила себя серьгами за 40,5 тысячи рублей, что добавило в ее образ ещё больше изысканности.

Общая стоимость всех перечисленных предметов гардероба составила внушительные 838 тысяч рублей. Это подчеркивает не только высокий уровень жизни Оксаны, но и её стремление к безупречному стилю. Следует отметить, что подобные наряды становятся неотъемлемой частью имиджа успешной женщины, которая знает, как подчеркнуть свою индивидуальность.

Ранее в ноябре Оксана также привлекла внимание общественности, когда расстегнула куртку, надетую на голое тело, перед камерой. Она предстала в черных кожаных микрошортах, что еще раз подтвердило ее смелый подход к моде и желание выделяться среди других. Этот эпизод стал настоящим хитом в социальных сетях и привлек множество комментариев от поклонников и критиков.

Оксана Самойлова продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в мире моды и бизнеса. Ее стиль и образ жизни вдохновляют многих, а высокая стоимость ее нарядов лишь подтверждает ее статус в обществе. Блогерша демонстрирует, что мода — это не только одежда, но и способ самовыражения, который может быть доступен лишь немногим.

Шоу-бизнес

26 ноября 2025, 18:00
Оксана Самолойва. Кадр: YouTube
Телеграм-канал "Звездач"

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет

Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет
Прохор Шаляпин недавно поделился своими размышлениями о возрасте и старении. Известный певец и шоумен заявил, что, несмотря на свои 42 года, не ощущает себя старым и чувствует себя на 20-25 лет.

Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам

Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками подробностями о своих родах, которые стали настоящим событием для ее семьи. В третьем материнстве она столкнулась с непростыми обстоятельствами, когда беременность затянулась до 42-й недели.

Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой

Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой
Кожа стала сухой, тусклой и раздраженной с приходом холодов? Дело не только в морозе. Разбираем главные ошибки зимнего ухода и составляем пошаговый план, который действительно работает. С наступлением холодов ваша кожа начинает вести себя непредсказуемо? Появляются стянутость, покраснения и шелушения, а привычный уход перестает работать? Это не случайность, а закономерная реакция на тотальный стресс, который кожа испытывает осенью и зимой.

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака

Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака
Энергия наступающего 2026 года – это скорость, страсть и благородство Огненной Лошади. Это значит, что в новогоднюю ночь можно и нужно быть ярче, смелее и увереннее в себе. Встреча года Огненной Лошади — это не время для скромности.

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос

Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос
Миллионы зрителей доверяли ее советам о браке, не догадываясь, что за образом мудрой жены скрывается тайна, которую она хранила целых пять лет. Новость, просочившаяся в прессу, звучит как сценарий к фильму: похоже, Лариса Гузеева годами водила всех за нос, искусно поддерживая иллюзию счастливого брака.

