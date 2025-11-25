Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка?

Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка?
158

Белок яйца начинает белеть при температуре 62°C, а желток твердеет только при 68°C.

Это одна из самых частых неприятных ситуаций на кухне. Вы сварили яйцо, почистили его, разрезали, а вокруг яркого желтка — неаппетитный серо-зеленый ободок. Первая мысль — выбросить. Но не торопитесь.

Как объясняют эксперты из тг-канала "Будь здоров", вы, скорее всего, собираетесь выбросить совершенно хороший продукт из-за обычного заблуждения. Давайте разберемся, почему желток меняет цвет и есть ли в этом какая-то опасность.

Виновата химия, а не курица: откуда берется этот дефект?

Неприглядное кольцо — это не признак того, что яйцо испортилось. Это результат химического процесса, который происходит при сильном нагреве. В яичном желтке содержится железо, а в белке — сера. Когда вы варите яйцо слишком долго, эти два элемента вступают в реакцию.

В результате на границе между белком и желтком образуется сульфид железа. Именно это соединение имеет серовато-зеленый цвет. Проще говоря, кольцо означает только одно: яйцо переварено. Но безопасно ли это?

Так можно или нельзя? Вопрос безопасности

Ответ короткий: можно, это абсолютно безопасно. Серое кольцо никак не влияет на пользу или вред яйца. Оно лишь меняет его внешний вид и может сделать желток немного суше. Никакой опасности для здоровья в этом нет.

Гораздо важнее уметь определять настоящие признаки испорченного продукта. Вот простая таблица, чтобы вы больше не сомневались.

ПризнакЧто делать
Серое кольцо вокруг желтка (без запаха)Спокойно есть. Это просто переваренное яйцо.
Резкий, неприятный "тухлый" запахНемедленно выбросить! Это главный и безошибочный признак порчи.
Странный, кислый или горький вкусНе рисковать. Даже если запаха нет, вкус вас не обманет.
Липкая или скользкая скорлупаВ мусор. Это говорит о размножении бактерий.

Как видите, серое кольцо — самая безобидная из всех проблем. Но как сделать так, чтобы оно больше не появлялось?

Как сварить яйцо без серого кольца: простая инструкция

Чтобы желтки в вареных яйцах всегда оставались ярко-желтыми, следуйте двум простым правилам.

  1. Соблюдайте время. Для яиц вкрутую достаточно варить их 10-12 минут после закипания воды. Лучше всего использовать таймер.
  2. Быстро охладите. Сразу после окончания варки слейте горячую воду и поместите яйца в емкость с холодной водой на 2-3 минуты. Это мгновенно остановит процесс нагрева и предотвратит химическую реакцию. К тому же, так скорлупа будет чиститься намного легче.

Вот и весь секрет. Теперь вы знаете, что серое кольцо — это не повод для беспокойства, а лишь сигнал, что в следующий раз стоит варить яйца чуть меньше.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2025, 10:30
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

