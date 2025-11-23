Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Воскресенье 23 ноября

15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора
Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом

Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом
58

Оказывается, ключ к успешному похудению может скрываться не только в тарелке.

Вы считаете калории, регулярно занимаетесь спортом, отказываетесь от десертов, но стрелка весов упрямо замерла на месте. Знакомая и досадная ситуация. Но прежде чем винить свою силу воли, стоит проверить, нет ли в вашем организме скрытого "саботажника". И имя ему — дефицит витамина D.

Дирижер гормонального оркестра

Мы привыкли думать о витамине D как о "витамине для костей", но его роль гораздо шире. Он — настоящий дирижер, управляющий обменом веществ и работой гормонов, которые напрямую отвечают за накопление и сжигание жира. Когда "дирижера" не хватает, в слаженном оркестре вашего метаболизма начинается хаос. Организм перестает эффективно использовать энергию и начинает с большей охотой отправлять калории в "запасы".

Почему при дефиците витамина D замедляется метаболизм?

Представьте, что ваш метаболизм — это печь, в которой сгорают калории. Витамин D — это катализатор, который поддерживает яркое пламя. При его недостатке происходит следующее:

  • Снижается чувствительность к инсулину. Клетки хуже реагируют на этот гормон, что заставляет тело запасать больше жира, особенно в области живота.
  • Замедляется основной обмен. Организм переходит в "энергосберегающий режим" и начинает тратить меньше калорий даже в состоянии покоя.
  • Слабеют мышцы. Витамин D помогает усваивать кальций, который необходим для мышечной активности. А ведь именно мышцы — главный потребитель калорий в нашем теле.

Проще говоря, дефицит витамина D превращает ваше тело из машины для сжигания жира в склад для его накопления.

Где искать "солнечный" витамин?

К сожалению, с пищей мы получаем не так много этого важного элемента. Но пополнить его запасы все же можно.

  • Солнечный свет. Самый естественный источник. Достаточно 15–20 минут на солнце с открытыми руками и лицом несколько раз в неделю.
  • Еда. Включите в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, сельдь), яичные желтки, лесные грибы и обогащенные молочные продукты.
  • Добавки. Самый надежный способ восполнить дефицит, но только по назначению врача и после сдачи анализа. Передозировка витамина D тоже опасна.

Что в итоге?

Достаточный уровень витамина D — это не волшебная таблетка, но мощный союзник в борьбе с лишним весом. Он помогает ускорить обмен веществ, дает больше энергии для тренировок и делает процесс похудения более легким и эффективным.

Так что если ваша диета не приносит результатов, возможно, пора перестать смотреть только в тарелку и обратить внимание на то, чего вашему организму может не хватать на самом деле.

23 ноября 2025, 15:14
Фото: freepik.com
По теме

Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет

Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле

Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади

Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади
Не дайте вашему идеальному, на первый взгляд, подарку стать символом неудачи. На смену мудрой и спокойной Змее мчится Красная Огненная Лошадь — символ неукротимой энергии, свободы и амбиций.

Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое

Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое
Иногда внезапная тяга к сладкому – это замаскированный крик о помощи. Середина рабочего дня, и вдруг единственное, о чем вы можете думать, — это шоколадный батончик.

Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это?

Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это?
Пока одни составляют бизнес-планы, а другие надеются на удачу, астрологи уже заглянули в будущее и изучают небесную карту. Чтобы понять, откуда берутся такие прогнозы, нужно взглянуть на движение планет.

Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента

Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента
Обязательно добавьте в завтрак эти продукты. Элемент №1: белок — основа сытости и крепких мышцПредставьте, что ваш организм — это дом.

Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу

Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу
Неосторожное обращение с водой, огнем могло принести в дом несчастье. 23 ноября в народном календаре — день, посвященный святым Ерасту и Родиону.

