Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников

11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час
Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников

Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников
68

Прокурор запросил для обвиняемых в мошенничестве против известной певицы Ларисы Долиной сроки от 6 до 9,5 лет лишения свободы.

Об этом стало известно из сообщения прокуратуры региона, которое было опубликовано на сайте "Ленты.ру". В состав преступной группы входили четыре человека. Эти лица подозреваются в организации схемы, направленной на хищение денежных средств и недвижимости у граждан.

Злоумышленники использовали технологию подмены телефонных номеров, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, банков и государственных структур. Они манипулировали жертвами, убеждая их в необходимости защиты своих финансов и имущества от якобы происходящих мошеннических действий. Под предлогом обеспечения безопасности они заставляли людей переводить деньги на подконтрольные счета и проводить фиктивные сделки по продаже недвижимости. Полученные средства преступники обналичивали и использовали в своих интересах.

Среди пострадавших от этой преступной схемы оказалась и Лариса Долина. Певицу убедили перевести значительные суммы на «безопасные счета» и провести фиктивную сделку по продаже своей квартиры. В результате ее финансовые потери составили более 300 миллионов рублей. Однако это не единственный случай мошенничества, связанный с данной группой. Они также обманули глухонемую пенсионерку из Одинцово, похитив у нее 2,7 миллиона рублей, и жительницу Балашихи, от которой было выманено 9,4 миллиона рублей. Попытка получить еще 4,5 миллиона рублей от последней жертвы была пресечена благодаря её бдительности — женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

В июле 2024 года Анжела Цырульникова была задержана при получении муляжа денежных средств, что стало важным шагом в расследовании дела. Прокуратура требует для всех подсудимых наказания в виде лишения свободы на срок от шести до девяти с половиной лет, а также наложения штрафов до одного миллиона рублей. Кроме того, прокурор просит удовлетворить гражданские иски пострадавших.

Лариса Долина впервые выступила в суде по делу об афере с ее квартирой, однако ее появление в зале не привлекло большого внимания — певица лишь произнесла одно слово журналистам и быстро покинула помещение через черный ход. Это подчеркивает ее желание держаться подальше от публичности вокруг этого неприятного инцидента.

21 ноября 2025, 11:35
Лариса Долина. Кадр: YouTube
