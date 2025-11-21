Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников

Прокурор запросил для обвиняемых в мошенничестве против известной певицы Ларисы Долиной сроки от 6 до 9,5 лет лишения свободы.

Об этом стало известно из сообщения прокуратуры региона, которое было опубликовано на сайте "Ленты.ру". В состав преступной группы входили четыре человека. Эти лица подозреваются в организации схемы, направленной на хищение денежных средств и недвижимости у граждан.

Злоумышленники использовали технологию подмены телефонных номеров, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, банков и государственных структур. Они манипулировали жертвами, убеждая их в необходимости защиты своих финансов и имущества от якобы происходящих мошеннических действий. Под предлогом обеспечения безопасности они заставляли людей переводить деньги на подконтрольные счета и проводить фиктивные сделки по продаже недвижимости. Полученные средства преступники обналичивали и использовали в своих интересах.

Среди пострадавших от этой преступной схемы оказалась и Лариса Долина. Певицу убедили перевести значительные суммы на «безопасные счета» и провести фиктивную сделку по продаже своей квартиры. В результате ее финансовые потери составили более 300 миллионов рублей. Однако это не единственный случай мошенничества, связанный с данной группой. Они также обманули глухонемую пенсионерку из Одинцово, похитив у нее 2,7 миллиона рублей, и жительницу Балашихи, от которой было выманено 9,4 миллиона рублей. Попытка получить еще 4,5 миллиона рублей от последней жертвы была пресечена благодаря её бдительности — женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

В июле 2024 года Анжела Цырульникова была задержана при получении муляжа денежных средств, что стало важным шагом в расследовании дела. Прокуратура требует для всех подсудимых наказания в виде лишения свободы на срок от шести до девяти с половиной лет, а также наложения штрафов до одного миллиона рублей. Кроме того, прокурор просит удовлетворить гражданские иски пострадавших.

Лариса Долина впервые выступила в суде по делу об афере с ее квартирой, однако ее появление в зале не привлекло большого внимания — певица лишь произнесла одно слово журналистам и быстро покинула помещение через черный ход. Это подчеркивает ее желание держаться подальше от публичности вокруг этого неприятного инцидента.