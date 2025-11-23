Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле

Известный врач в своей фирменной манере развенчал популярную идею о всеобщем обезвоживании, заявив, что наш организм – идеальная система.



Бутылка с водой стала неотъемлемым атрибутом современного человека. Нам со всех сторон твердят о необходимости пить два, а то и три литра в день, чтобы избежать "страшного обезвоживания". Но врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале выступил с резким заявлением, которое полностью переворачивает эту привычную картину мира.

Железное правило, о котором все забыли

Доктор Мясников не стал ходить вокруг да около и сразу сформулировал главный тезис, который, по его мнению, должен усвоить каждый:

"У здорового человека при условии свободного доступа к воде, дефицита воды быть не может! Точка!", – заявил врач.

Это категоричное утверждение основано не на личном мнении, а на фундаментальных законах физиологии. Наш организм — это невероятно сложная и умная система, которая сама себя регулирует.

Сложная наука простыми словами

Врач признался, что мог бы написать длинный научный пост, оперируя такими терминами, как "антидиуретический гормон", "ренин", "альдостерон" и "ангиотензин". Все эти сложные слова описывают тончайшие механизмы, которые ежесекундно контролируют водно-солевой баланс в нашем теле.

Но, как иронично замечает Мясников, он передумал это делать, так как уверен, что "никого убедить не сможет". Вместо этого он предлагает довериться главному и самому точному индикатору, который природа встроила в каждого из нас, — чувству жажды.

Именно жажда — это сигнал от мозга, что концентрация веществ в крови изменилась и пора пополнить запасы жидкости. Игнорировать этот сигнал не стоит, но и "заливать" в себя воду через силу, когда тело этого не просит, — абсолютно бессмысленно.

"И все-таки она вертится!"

Доктор Мясников с досадой констатирует, что миф о всеобщем обезвоживании настолько укоренился в сознании людей, что бороться с ним почти бесполезно. Его эмоциональная фраза "Давитесь своей водой!" — это крик отчаяния специалиста, который видит, как простая и понятная истина тонет в море маркетинговых советов.

Сравнивая свою позицию с убежденностью Галилея ("И все-таки она вертится!"), врач подчеркивает, что научный факт остается фактом, даже если в него не верит большинство.

Какой вывод нужно сделать?

Посыл доктора Мясникова прост: перестаньте мучить себя и считать стаканы. Если вы здоровы и у вас есть доступ к воде, ваш организм никогда не допустит обезвоживания. Пейте, когда хотите пить. Ваше тело знает лучше, чем любой популярный блогер.