Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе

Кофе полностью реабилитирован.

Раньше кофе часто считали вредным для здоровья. Однако современные научные исследования показывают, что умеренное употребление этого напитка может быть полезным, особенно для сердечно-сосудистой системы, мозга и кишечника.

Влияние кофе на здоровье сердца

Последние исследования опровергают мнение, что кофе вреден для сердца, даже для людей с аритмией, сообщает RidLife.

Исследование в журнале JAMA показало, что у пациентов с аритмией, которые пили хотя бы одну чашку кофе в день после процедуры восстановления ритма, риск рецидива был на 39% ниже, чем у тех, кто от него отказался.

Другое крупное исследование выявило, что ежедневное употребление 2–3 чашек кофе связано со снижением риска инфарктов и инсультов на 23% у людей с фибрилляцией предсердий.

Польза для мозга и кишечника

Мозг: регулярное употребление кофе связывают с поддержанием когнитивных функций и замедлением возрастных изменений в мозге. Это происходит благодаря противовоспалительным свойствам соединений, содержащихся в кофе.

Кишечник: кофе положительно влияет на микрофлору кишечника. Его компоненты (кофеин и полифенолы) стимулируют рост полезных бактерий (например, Bifidobacterium), которые укрепляют стенки кишечника и снижают воспалительные процессы в организме.

Как пить кофе, чтобы он приносил пользу

Полезные свойства напитка зависят от способа его приготовления и употребления.

Выбирайте фильтрованный кофе. Кофе, приготовленный с использованием бумажного фильтра (в капельной кофеварке, пуровере), предпочтительнее. Фильтр задерживает соединения (кафестол и когестол), которые могут повышать уровень холестерина в крови. Пейте без сахара. Добавление сахара, сиропов и жирных сливок увеличивает калорийность и снижает пользу напитка. Соблюдайте умеренность. Оптимальной дозировкой, согласно исследованиям, считаются 2–3 чашки в день. Рассмотрите кофе без кофеина (декаф). Он также содержит полезные полифенолы и антиоксиданты, но не оказывает сильного стимулирующего эффекта на нервную систему.

Распространенные мифы о кофе

Миф: кофе вызывает аритмию.

Факт: современные данные показывают, что умеренное потребление может, наоборот, снижать риск ее рецидивов.

Миф: кофе сильно повышает давление.

Факт: у людей, пьющих кофе регулярно, организм адаптируется, и значительного повышения давления, как правило, не происходит.

Миф: кофе приводит к обезвоживанию.

Факт: жидкость в напитке компенсирует его легкий мочегонный эффект. При умеренном потреблении обезвоживания не наступает.

Итог: научные данные подтверждают, что кофе может быть частью здорового образа жизни. Главные условия — умеренность (2–3 чашки в день), отказ от сахара и выбор фильтрованного способа заваривания. Если у вас есть заболевания сердца, обсудите вашу индивидуальную норму кофе с врачом.