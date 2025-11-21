Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Пятница 21 ноября

19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают
Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают

Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают
177

Эти простые секреты помогут быстро согреть транспорт в морозные дни, которые уже не за горами.

1. Парковка с "подогревом": ищем теплотрассу

Этот лайфхак требует предусмотрительности, но он отлично работает. Постарайтесь вечером припарковать автомобиль над теплотрассой или люком канализации. Зимой их легко опознать по проталинам или участкам, где снег тает быстрее всего. Даже небольшой подогрев снизу не даст двигателю и маслу промерзнуть до уличной температуры, что позволит вам выиграть несколько драгоценных минут утром.

2. Ручной "подсос": немного газа

В старых карбюраторных машинах был специальный рычаг — "подсос", который обогащал топливную смесь для быстрого прогрева. В современных инжекторных автомобилях можно сымитировать его работу. После запуска двигателя аккуратно и плавно нажмите на педаль газа, чтобы поднять обороты до 2000–2500 в минуту.

Важно: не нужно "газовать" или резко давить на педаль. Просто поддерживайте слегка повышенные обороты в течение одной-двух минут. Это заставит двигатель быстрее достичь рабочей температуры.

3. Прогрев в движении: черепаший старт

Современные двигатели эффективнее всего прогреваются под небольшой нагрузкой, а не на холостом ходу. Поэтому идеальная стратегия такова:

  1. Заведите автомобиль.
  2. Подождите 1–2 минуты, пока масло разойдется по системе.
  3. Начинайте плавное движение без резких ускорений и на низких оборотах (не выше 2000–2500 об/мин).

Так вы одновременно прогреете и двигатель, и коробку передач, и другие узлы автомобиля, значительно сократив общее время ожидания.

4. Хитрость для "автомата": режим Drive

Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут использовать еще один трюк. После запуска двигателя и короткого прогрева на холостом ходу, нажмите педаль тормоза и переключите селектор в режим "D" (Drive). Удерживая тормоз, вы создаете небольшую нагрузку на двигатель и трансмиссию, заставляя их прогреваться синхронно и заметно быстрее. Достаточно одной-двух минут в таком режиме, чтобы ускорить процесс.

Главное правило: первые километры — без гонок

Даже если стрелка температуры двигателя сдвинулась с места, это не значит, что весь автомобиль готов к активной езде. Трансмиссионное масло в коробке, амортизаторы, тормозная система — все это тоже замерзает и требует бережного, постепенного прогрева. Поэтому первые 5–10 минут поездки двигайтесь плавно и спокойно, избегая высоких скоростей и резких маневров.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2025, 19:32
Фото: freepik.com
"За рулем"✓ Надежный источник

