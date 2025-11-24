Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь

Последние дни
По информации, опубликованной 24 ноября индийским изданием IANS, актер ушел из жизни всего за две недели до своего 90-летия, которое он планировал отметить 8 декабря.
Проблемы со здоровьем
• В конце октября Дхармендра был госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание.
• Он провел 12 дней в больнице и был выписан, но, к сожалению, его здоровье продолжало ухудшаться.
Вклад в киноиндустрию
Дхармендра, прозванный "Человеком Болливуда", оставил значительный след в индийском кинематографе. Его карьера длилась более шести десятилетий, и он стал одним из самых известных актеров страны.
Ранние годы и дебют
• Дебютировал в кино в 1960 году.
• Быстро завоевал популярность благодаря романтическим и драматическим ролям.
Пик популярности
• 1970-е годы стали золотой эрой для актера.
• Он стал одним из самых кассовых актеров Индии.
Любимые фильмы
Для советских и российских зрителей Дхармендра навсегда останется героем культовых фильмов:
1. "Зита и Гита" — фильм, который завоевал сердца миллионов.
2. "Мой любимый раджа" — романтическая комедия, ставшая классикой.
3. "Месть и закон" — драма, продемонстрировавшая его актерский талант.
Дхармендра оставил после себя богатое наследие, которое будет жить в сердцах его поклонников. Его фильмы продолжают вдохновлять новые поколения зрителей, а его харизма и талант навсегда останутся в памяти людей.
Влияние на индустрию
• Он стал примером для многих молодых актеров.
• Его стиль игры и выбор ролей повлияли на развитие индийского кино.
Уход Дхармендры из жизни стал тяжелым ударом для всей киноиндустрии. Его вклад в искусство и любовь зрителей останутся с нами навсегда. Мир будет помнить его как великого актера и человека, который подарил нам множество незабываемых моментов на экране.