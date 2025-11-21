Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян

Известная российская певица и народная артистка Надежда Кадышева приняла решение, которое стало предметом обсуждения среди поклонников и музыкальной общественности.

Она объявила, что отказывается выступать без своего сына Григория Костюка, который также стремится сделать первые шаги в музыкальной карьере. Это решение связано с желанием Кадышевой передать свою аудиторию и опыт сыну, который пока не имеет самостоятельного успеха на сцене.

По информации, поступившей из телеграм-канала Shot, Надежда Кадышева считает важным, чтобы Григорий выступал вместе с ней. На сегодняшний день его сольные выступления не имеют большого спроса, и организовать концерт Костюка отдельно от матери практически невозможно. В основном он исполняет известные хиты своей матери, что вызывает смешанные чувства у зрителей.

Поклонники Кадышевой неоднократно выражали недовольство по поводу такого формата выступлений. Многие из них считают, что они приходят на концерт не для того, чтобы слушать сына певицы, а чтобы насладиться ее уникальным голосом и харизмой. В социальных сетях можно встретить множество комментариев, где фанаты заявляют о своем разочаровании, утверждая, что Григорий не может заменить талант своей матери.

Тем не менее, Надежда Кадышева уверена в том, что совместные выступления с сыном помогут ему развить навыки и стать более уверенным на сцене. Она видит в этом не только возможность передачи опыта, но и способ сохранить семейные традиции в музыке. Кадышева надеется, что со временем Григорий сможет найти свой собственный стиль и завоевать любовь публики как самостоятельный артист.

Несмотря на критику со стороны некоторых поклонников, Надежда продолжает поддерживать сына и активно работает над его подготовкой к сольной карьере. Она понимает, что путь к успеху может быть долгим и тернистым, но верит в таланты Григория и его способность привлечь новую аудиторию.

Критика со стороны зрителей не останавливает певицу. Она продолжает выступать на сцене с Григорием и старается создать атмосферу, в которой они оба могут чувствовать себя комфортно. Кадышева считает важным не только развивать музыкальные способности сына, но и укреплять их семейные связи через искусство.