Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Пятница 21 ноября

10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян

Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян
130

Известная российская певица и народная артистка Надежда Кадышева приняла решение, которое стало предметом обсуждения среди поклонников и музыкальной общественности.

Она объявила, что отказывается выступать без своего сына Григория Костюка, который также стремится сделать первые шаги в музыкальной карьере. Это решение связано с желанием Кадышевой передать свою аудиторию и опыт сыну, который пока не имеет самостоятельного успеха на сцене.

По информации, поступившей из телеграм-канала Shot, Надежда Кадышева считает важным, чтобы Григорий выступал вместе с ней. На сегодняшний день его сольные выступления не имеют большого спроса, и организовать концерт Костюка отдельно от матери практически невозможно. В основном он исполняет известные хиты своей матери, что вызывает смешанные чувства у зрителей.

Поклонники Кадышевой неоднократно выражали недовольство по поводу такого формата выступлений. Многие из них считают, что они приходят на концерт не для того, чтобы слушать сына певицы, а чтобы насладиться ее уникальным голосом и харизмой. В социальных сетях можно встретить множество комментариев, где фанаты заявляют о своем разочаровании, утверждая, что Григорий не может заменить талант своей матери.

Тем не менее, Надежда Кадышева уверена в том, что совместные выступления с сыном помогут ему развить навыки и стать более уверенным на сцене. Она видит в этом не только возможность передачи опыта, но и способ сохранить семейные традиции в музыке. Кадышева надеется, что со временем Григорий сможет найти свой собственный стиль и завоевать любовь публики как самостоятельный артист.

Несмотря на критику со стороны некоторых поклонников, Надежда продолжает поддерживать сына и активно работает над его подготовкой к сольной карьере. Она понимает, что путь к успеху может быть долгим и тернистым, но верит в таланты Григория и его способность привлечь новую аудиторию.

Критика со стороны зрителей не останавливает певицу. Она продолжает выступать на сцене с Григорием и старается создать атмосферу, в которой они оба могут чувствовать себя комфортно. Кадышева считает важным не только развивать музыкальные способности сына, но и укреплять их семейные связи через искусство.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2025, 10:13
Надежда Кадышева. Фото: Феликс Грозданов
Shot✓ Надежный источник

По теме

Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма

Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене

Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине

Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине
Известный телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров вновь попал в центр внимания благодаря своим романтическим планам. По информации телеграм-канала "Свита Короля", он собирается провести новогоднюю ночь с бывшей супругой Полиной и сделать ей предложение руки и сердца.

Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ

Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ
В последние годы рынок недвижимости в России стал объектом пристального внимания. Ситуация с ценами на жилье вызывает множество вопросов, и многие россияне интересуются, когда же можно ожидать их снижения.

Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей

Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей
Недавние исследования, проведенные учеными Университета Флиндерса, выявили тревожную связь между одиночными приемами пищи и ухудшением здоровья у пожилых людей. Результаты работы были опубликованы в журнале Appetite и основываются на анализе данных более чем 80 тысяч человек в возрасте от 65 лет из 12 стран.

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта
Научные исследования все чаще подтверждают, что природные компоненты могут служить эффективной альтернативой химическим препаратам. В частности, исследователи Университета Шарджи пришли к интересному выводу: экстракт чеснока может стать достойной заменой традиционным ополаскивателям для полости рта на основе хлоргексидина.

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим
Если утренняя чашка кофе стала вашим единственным источником бодрости, значит, ваш сон не выполняет свою главную функцию. Вы спите положенные 8 часов, но будильник все равно кажется злейшим врагом? Секрет бодрого утра кроется не в волшебных таблетках, а в семи простых, но мощных привычках, которые превратят ваш сон в настоящий источник энергии.

Выбор читателей

20/11ЧтвБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 19/11СрдРоман Костомаров вывез жену и детей из России 19/11Срд"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 19/11СрдНазванная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19/11Срд"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 19/11Срд"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой