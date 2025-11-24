Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу

Наши предки верили, что в этот день любое неосторожное слово или действие может "заморозить" удачу и принести в дом беду.



24 ноября в народе называли Федором Студитом, или Федором Заступником. "Студит" — потому что именно в этот день, по наблюдениям, начинались настоящие морозы. Считалось, что Федор Заступник наблюдает за людьми и отмечает, кто ведет себя достойно, а кто нарушает тишину и покой.

В этот день было принято соблюдать особую осторожность, чтобы не нарушить хрупкое равновесие между осенью и зимой.

1. Финансовый стоп: не выпускайте деньги из рук

Поскольку Федор Студит считался днем, когда все замирает, любые финансовые операции были под строгим запретом.

Считалось, что если 24 ноября вы одолжите кому-то деньги, то вместе с ними из дома уйдет и ваше финансовое благополучие. Вернуть этот долг будет крайне сложно, а в доме может поселиться нужда.

Что нельзя делать:

Одалживать деньги, хлеб или любые ценные вещи.

Пересчитывать крупные суммы денег на виду у всех.

Совершать крупные, незапланированные покупки.

2. Запрет на веселье: смех обернется слезами

В этот день категорически запрещалось громко смеяться, петь и устраивать шумные гулянья. Считалось, что излишнее веселье в день Федора Студита может привести к слезам в будущем.

Предки верили, что громкий смех привлекает внимание нечистой силы, которая может позавидовать вашему счастью и забрать его. День нужно было провести в тишине, спокойствии и размышлениях.

Что нельзя делать:

Громко смеяться и шуметь.

Устраивать застолья и праздники.

Ссориться и выяснять отношения (это нарушало тишину вдвойне).

3. Запрет на новые дела: не начинайте ничего

Как и во многие другие "замирающие" дни, 24 ноября не подходило для начала чего-то нового. Считалось, что любое дело, начатое в этот день, будет "заморожено" и не принесет успеха.

Также не советовали отправляться в дальнюю дорогу или путешествие. Погода в этот день была непредсказуемой, а риск заблудиться или попасть в беду — высоким.

Что нельзя делать:

Начинать новый проект или работу.

Переезжать.

Отправляться в дальнюю дорогу.

4. Запрет на неряшливость: наведите порядок

Федор Студит требовал порядка и чистоты. Считалось, что беспорядок в доме может привлечь злых духов, которые поселятся в грязных углах. Особенно важно было навести порядок в посуде и на кухне, так как это место связано с благополучием и пищей.

Что нельзя делать:

Оставлять грязную посуду и немытую кухню на ночь.

Ходить в грязной или рваной одежде.

Оставлять дом в беспорядке.

Что же тогда делать 24 ноября?

Чтобы привлечь удачу и защитить дом от холода и бед, в день Федора Студита советовали:

Заниматься рукоделием: шить, вязать, чинить одежду. Это считалось тихой и полезной работой.

шить, вязать, чинить одежду. Это считалось тихой и полезной работой. Испечь хлеб: считалось, что испеченный в этот день хлеб принесет в дом достаток.

считалось, что испеченный в этот день хлеб принесет в дом достаток. Помолиться: Федор считался Заступником, поэтому в этот день молились о защите от голода и холода.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но провести день в тишине, порядке и без финансовых рисков — это, согласитесь, всегда хорошая идея.