Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Воскресенье 23 ноября

00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу

Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу
62

Наши предки верили, что в этот день любое неосторожное слово или действие может "заморозить" удачу и принести в дом беду.

24 ноября в народе называли Федором Студитом, или Федором Заступником. "Студит" — потому что именно в этот день, по наблюдениям, начинались настоящие морозы. Считалось, что Федор Заступник наблюдает за людьми и отмечает, кто ведет себя достойно, а кто нарушает тишину и покой.

В этот день было принято соблюдать особую осторожность, чтобы не нарушить хрупкое равновесие между осенью и зимой.

1. Финансовый стоп: не выпускайте деньги из рук

Поскольку Федор Студит считался днем, когда все замирает, любые финансовые операции были под строгим запретом.

Считалось, что если 24 ноября вы одолжите кому-то деньги, то вместе с ними из дома уйдет и ваше финансовое благополучие. Вернуть этот долг будет крайне сложно, а в доме может поселиться нужда.

Что нельзя делать:

  • Одалживать деньги, хлеб или любые ценные вещи.
  • Пересчитывать крупные суммы денег на виду у всех.
  • Совершать крупные, незапланированные покупки.

2. Запрет на веселье: смех обернется слезами

В этот день категорически запрещалось громко смеяться, петь и устраивать шумные гулянья. Считалось, что излишнее веселье в день Федора Студита может привести к слезам в будущем.

Предки верили, что громкий смех привлекает внимание нечистой силы, которая может позавидовать вашему счастью и забрать его. День нужно было провести в тишине, спокойствии и размышлениях.

Что нельзя делать:

  • Громко смеяться и шуметь.
  • Устраивать застолья и праздники.
  • Ссориться и выяснять отношения (это нарушало тишину вдвойне).

3. Запрет на новые дела: не начинайте ничего

Как и во многие другие "замирающие" дни, 24 ноября не подходило для начала чего-то нового. Считалось, что любое дело, начатое в этот день, будет "заморожено" и не принесет успеха.

Также не советовали отправляться в дальнюю дорогу или путешествие. Погода в этот день была непредсказуемой, а риск заблудиться или попасть в беду — высоким.

Что нельзя делать:

  • Начинать новый проект или работу.
  • Переезжать.
  • Отправляться в дальнюю дорогу.

4. Запрет на неряшливость: наведите порядок

Федор Студит требовал порядка и чистоты. Считалось, что беспорядок в доме может привлечь злых духов, которые поселятся в грязных углах. Особенно важно было навести порядок в посуде и на кухне, так как это место связано с благополучием и пищей.

Что нельзя делать:

  • Оставлять грязную посуду и немытую кухню на ночь.
  • Ходить в грязной или рваной одежде.
  • Оставлять дом в беспорядке.

Что же тогда делать 24 ноября?

Чтобы привлечь удачу и защитить дом от холода и бед, в день Федора Студита советовали:

  • Заниматься рукоделием: шить, вязать, чинить одежду. Это считалось тихой и полезной работой.
  • Испечь хлеб: считалось, что испеченный в этот день хлеб принесет в дом достаток.
  • Помолиться: Федор считался Заступником, поэтому в этот день молились о защите от голода и холода.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но провести день в тишине, порядке и без финансовых рисков — это, согласитесь, всегда хорошая идея.

Шоу-бизнес в Telegram

24 ноября 2025, 00:23
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду?

Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду?
Многие ищут сложные биодобавки и суперфуды из далеких стран, забывая о скромной ягоде, которая растет у нас под боком. Вспомните, как часто при простуде бабушка советовала пить клюквенный морс.

Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле

Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле
Известный врач в своей фирменной манере развенчал популярную идею о всеобщем обезвоживании, заявив, что наш организм – идеальная система. Бутылка с водой стала неотъемлемым атрибутом современного человека.

Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом

Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом
Оказывается, ключ к успешному похудению может скрываться не только в тарелке. Вы считаете калории, регулярно занимаетесь спортом, отказываетесь от десертов, но стрелка весов упрямо замерла на месте.

Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади

Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади
Не дайте вашему идеальному, на первый взгляд, подарку стать символом неудачи. На смену мудрой и спокойной Змее мчится Красная Огненная Лошадь — символ неукротимой энергии, свободы и амбиций.

Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое

Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое
Иногда внезапная тяга к сладкому – это замаскированный крик о помощи. Середина рабочего дня, и вдруг единственное, о чем вы можете думать, — это шоколадный батончик.

Выбор читателей

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 22/11СбтХватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 22/11СбтОдин стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 23/11ВскНе мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 23/11ВскАстрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 22/11СбтБиолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты