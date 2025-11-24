Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве

Правовое давление на Аллу Пугачеву продолжает расти. Певице теперь грозит не просто очередной скандал, а реальные судебные процессы сразу по двум искам, один из которых – на астрономическую сумму.



Наиболее крупный иск подал участник боевых действий Александр Трещев, который требует от артистки 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом для этого стало недавнее интервью певицы, в котором, по мнению истца, она опорочила президента, армию и оскорбила российский народ, высказавшись в поддержку лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Савеловский суд Москвы уже принял это требование к рассмотрению.

Одновременно с этим своего добился и давний оппонент Примадонны, общественник Виталий Бородин. После нескольких неудачных попыток его новый иск к певице был принят Пресненским судом Москвы. Бородин требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. По его словам, рассмотрение дела по существу начнется в ближайшее время.

Таким образом, ситуация для Аллы Пугачевой серьезно изменилась. Если раньше иски к ней отклонялись, то теперь сразу два столичных суда готовы начать полноценные разбирательства. Это означает, что певице предстоит либо выстраивать серьезную линию защиты, либо готовиться к возможным финансовым потерям.