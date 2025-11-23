Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Воскресенье 23 ноября
Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду?

Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду?
149

Многие ищут сложные биодобавки и суперфуды из далеких стран, забывая о скромной ягоде, которая растет у нас под боком.

Вспомните, как часто при простуде бабушка советовала пить клюквенный морс. И она была права. Клюква – это настоящий природный антибиотик. В ней содержатся вещества, которые мешают вредным бактериям, особенно в мочевыделительной системе, "зацепиться" за стенки органов. Проще говоря, они просто не могут прикрепиться и вызвать воспаление, например цистит. Это простая и вкусная профилактика, о которой стоит знать.

Но защита от бактерий — это лишь верхушка айсберга. Что насчет борьбы с невидимым врагом, который атакует нас каждый день?

Коктейль молодости в вашем стакане

Свободные радикалы, стресс, плохая экология — все это заставляет наши клетки стареть быстрее. Клюквенный сок приходит на помощь как настоящий супергерой. Он насыщен мощными антиоксидантами: витаминами C, E и полифенолами. Эти ребята работают как личная охрана для ваших клеток:

  • Нейтрализуют вредителей.
  • Укрепляют иммунитет.
  • Помогают коже дольше оставаться упругой и сияющей.

Крепкие клетки и сильный иммунитет — это прекрасно. А как насчет "мотора" нашего организма?

Забота о главном моторе: сердце скажет "спасибо"

"Плохой" холестерин — это то, что со временем может навредить нашим сосудам, делая их менее эластичными. Регулярное употребление клюквенного сока помогает держать этот показатель под контролем. Он способствует здоровью сосудов и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Это не лекарство, а скорее приятный бонус к вашему рациону для здоровья сердца.

Важное правило: как выбрать правильный сок

Вся магия клюквы может исчезнуть, если в вашем стакане окажется больше сахара и консервантов, чем самой ягоды. При выборе сока внимательно читайте этикетку. Ваш идеальный кандидат:

  • Натуральный сок прямого отжима.
  • Без добавленного сахара.
  • С минимальным количеством консервантов (а лучше совсем без них).

Так что в следующий раз, проходя мимо полки с соками, вспомните об этой скромной, но могучей ягоде. Возможно, это именно та полезная привычка, которую вы так долго искали

Шоу-бизнес в Telegram

23 ноября 2025, 21:09
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

