22 ноября

Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства?

Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства?
152

Эти средства были в каждом доме и лечили "от всего". Разбираемся, какие из легендарных препаратов действительно работали, а от каких давно пора отказаться, оставив их лишь в теплых воспоминаниях.

Бриллиантовый зеленый, или Зеленка

Разбитая коленка, царапина, ветрянка — ответ на все был один. Каждый советский ребенок хоть раз превращался в пятнистого леопарда благодаря этому ядрено-зеленому раствору. Считалось, что он убивает всех микробов наповал.

Зеленка — это действительно мощный антисептик на спиртовой основе. Он обеззараживает рану и подсушивает ее. В этом наши мамы и бабушки были правы. Но есть нюанс: в мире ее почти нигде не используют. Во-первых, она слишком агрессивна и может сжечь молодые клетки, замедляя заживление. Во-вторых, ее яркий цвет мешает врачу разглядеть покраснение — первый признак воспаления. Современные антисептики (например, на основе хлоргексидина) делают ту же работу, но гораздо деликатнее и без "спецэффектов".

Вердикт: работает, но это как использовать топор для нарезки хлеба. Есть инструменты и получше.

Горчичники

Этот ритуал помнят все: бумажные пакетики с горчицей, которые нужно было намочить и приложить к спине или груди. Жгло немилосердно, но считалось, что это "вытягивает" болезнь и прогревает легкие.

Увы, это классический пример "отвлекающей терапии". Горчица раздражает рецепторы на коже, вызывая прилив крови и ощущение тепла. Мозг, занятый этим поверхностным "пожаром", просто меньше обращает внимания на глубинный дискомфорт от кашля. Никакого лечебного эффекта на бронхи или легкие горчичники не оказывают. Более того, они могут вызвать сильные ожоги, особенно у детей с нежной кожей.

Вердикт: чистое плацебо с риском для кожи. Лучше просто выпить теплого чая.

Бальзам "Золотая звезда"

Эта крошечная жестяная баночка, которую было почти невозможно открыть, хранила в себе чудо-средство. Мазали виски от головной боли, под носом — от насморка, на место укуса комара — от зуда. И ведь помогало!

И здесь все не так просто. "Звездочка" — это смесь эфирных масел: ментола, камфоры, эвкалипта. Она не лечит причину болезни. Но! Эти масла действительно воздействуют на нервные окончания.

    От насморка: резкий запах и охлаждающий эффект ментола "обманывают" рецепторы в носу, создавая ощущение, что дышать стало легче. Заложенность при этом никуда не девается.

    От головной боли: действует по тому же принципу, что и горчичники, — отвлекает. Ощущение холодка на висках переключает внимание мозга с боли на новые ощущения.

    От укусов: охлаждающий эффект действительно помогает на время снять зуд.

    Вердикт: эффективное симптоматическое средство. Не лечит, но отлично маскирует проблему, давая временное облегчение.

    Так в чем же был главный секрет?

    Возможно, главный лечебный эффект этих средств заключался не в их составе, а в ритуале заботы. Когда мама или бабушка с тревогой в глазах мазала вам коленку зеленкой или укутывала одеялом с горчичником на спине, вы получали главные лекарства — любовь и внимание. И вот у них точно нет срока годности.

    22 ноября 2025, 12:30
    Фото: freepik.com
    Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами

    Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо
    Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог
    Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты
    Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год
    Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе
