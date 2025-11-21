Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота

Певица решила положить конец слухам о четвертой беременности, сделав чистосердечное признание.



Уже несколько месяцев поклонники Алсу с неослабевающим интересом следят за ее фигурой. Поводом для обсуждений стали фотографии и видео, на которых у певицы в облегающих нарядах был заметен небольшой округлившийся живот. Сеть немедленно наполнилась слухами о скором пополнении в семье, а сама артистка долгое время хранила молчание, что лишь подогревало домыслы.

И вот, певица больше не скрывает истинную причину всех пересудов. Ею оказалась не беременность, а простая и понятная многим любовь к сладкому. Алсу опубликовала в своем блоге видео из кафе, где с явным удовольствием ест большой кусок торта. Именно эту слабость она и назвала виновницей изменений в своей фигуре.

"Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему", — с улыбкой прокомментировала она происходящее, давая понять, что не собирается отказываться от маленьких радостей ради идеальных пропорций.

Таким образом, "сенсация" оказалась всего лишь последствием любви к калорийным десертам, которые, по признанию самой певицы, предательски откладываются на животе и бедрах.

"Но я не могу себе отказать!" — подытожила она, показав, что хорошее настроение для нее куда важнее слухов в интернете.