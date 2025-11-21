Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота
199

Певица решила положить конец слухам о четвертой беременности, сделав чистосердечное признание.

Уже несколько месяцев поклонники Алсу с неослабевающим интересом следят за ее фигурой. Поводом для обсуждений стали фотографии и видео, на которых у певицы в облегающих нарядах был заметен небольшой округлившийся живот. Сеть немедленно наполнилась слухами о скором пополнении в семье, а сама артистка долгое время хранила молчание, что лишь подогревало домыслы.

И вот, певица больше не скрывает истинную причину всех пересудов. Ею оказалась не беременность, а простая и понятная многим любовь к сладкому. Алсу опубликовала в своем блоге видео из кафе, где с явным удовольствием ест большой кусок торта. Именно эту слабость она и назвала виновницей изменений в своей фигуре.

"Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему", — с улыбкой прокомментировала она происходящее, давая понять, что не собирается отказываться от маленьких радостей ради идеальных пропорций.

Таким образом, "сенсация" оказалась всего лишь последствием любви к калорийным десертам, которые, по признанию самой певицы, предательски откладываются на животе и бедрах.

"Но я не могу себе отказать!" — подытожила она, показав, что хорошее настроение для нее куда важнее слухов в интернете.

21 ноября 2025, 16:26
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?
За каждым из нас скрывается свой Шурик, Катерина или даже Остап Бендер. Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, кто из легендарных героев советского кино – ваше альтер эго! Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам ближе всего, и посчитайте, каких букв у вас получилось больше всего.

Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта

Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров удивил своих поклонников, освоив экстремальный вид спорта – флайбординг. Это занятие, которое сочетает в себе элементы водного спорта и акробатики, стало для него новым вызовом, и он с радостью поделился своими впечатлениями в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде

Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде
21 ноября москвичей ожидает ухудшение погодных условий – в столице пройдут ледяные дожди, что может привести к образованию гололеда. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, который поделился информацией в своем телеграм-канале.

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе
Актер и телеведущий Марат Башаров стал объектом обсуждения после слухов о его тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. Комментируя эту информацию, Башаров выразил недоумение и даже возмущение.

Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников

Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников
Прокурор запросил для обвиняемых в мошенничестве против известной певицы Ларисы Долиной сроки от 6 до 9,5 лет лишения свободы. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры региона, которое было опубликовано на сайте "Ленты.

