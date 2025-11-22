Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог

Диетолог Марио Ортис недавно сделал громкое заявление о популярном напитке – кофе.

Он подчеркнул, что хотя кофе обладает множеством полезных свойств, сочетание его с определенными добавками может свести на нет все преимущества этого бодрящего напитка. В частности, Ортис указал на три распространенные добавки: сливки, сахар и сиропы, которые, по его мнению, значительно ухудшают качество кофе и его влияние на здоровье.

Кофе, как утверждает Ортис, может играть важную роль в профилактике ряда заболеваний, включая сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, он помогает улучшить концентрацию и бдительность, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет повысить свою продуктивность. Однако добавление сливок и сахара в кофе нейтрализует эти положительные эффекты. "Многие люди не осознают, что то, что они добавляют в кофе, может полностью изменить его воздействие на организм", — отметил диетолог.

Ортис призвал людей рассмотреть возможность пить кофе без каких-либо добавок. Если же вы не можете обойтись без молока, важно выбирать качественный продукт без подсластителей и других добавок. Это поможет сохранить пользу кофе и избежать нежелательных последствий для здоровья. Также врач предостерегает от употребления кофе перед сном. Кофеин может нарушать выработку мелатонина — гормона, ответственного за регуляцию сна и циркадных ритмов. Это может привести к проблемам со сном и общей усталости.

В свете этих рекомендаций стоит задуматься о том, как мы привыкли пить кофе. Возможно, стоит попробовать насладиться его вкусом в чистом виде или с минимальными добавками. Это позволит не только сохранить все полезные свойства напитка, но и лучше оценить его натуральный вкус и аромат.

Также стоит отметить, что подобные рекомендации не ограничиваются только кофе. Например, физиолог Александр Калюжин ранее предупреждал о возможных рисках употребления безалкогольного пива. Он подчеркивал, что в таком напитке содержится много сахара, что может привести к набору лишнего веса и другим проблемам со здоровьем.