11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом

Понедельник 10 ноября

00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем?
11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом

11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом
255

Ноябрь – время, когда природа затихает, а вечера становятся длиннее. Наши предки в это время особенно внимательно прислушивались к традициям, ведь впереди была долгая зима.

11 ноября по народному календарю — день особенный. Верующие чтят память святой Анастасии Римской, которую в народе прозвали Овчарницей, считая ее покровительницей овец и пастухов.

С этим днем было связано много примет и строгих запретов. Давайте разберемся, чего наши предки старались избегать, чтобы не навлечь на себя беду.

Главный запрет: не оставляйте детей без присмотра

Это было, пожалуй, самое важное правило дня. Считалось, что 11 ноября по земле гуляет нечистая сила, которая может напугать или навредить маленькому ребенку. Поэтому детей не отпускали от себя ни на шаг, не оставляли одних в комнате и уж тем более не позволяли выходить на улицу без сопровождения взрослых.

Никаких ссор и выяснения отношений

"Слово — не воробей". А слово, сказанное в сердцах 11 ноября, по поверьям, могло обернуться большой и долгой ссорой. Наши предки верили, что любой конфликт в этот день затянется надолго и может даже привести к разрыву отношений. Поэтому все старались быть терпимее, сдерживать эмоции и не начинать выяснять, кто в доме хозяин.

Осторожнее с незнакомцами

В день Анастасии Овчарницы было принято с опаской относиться к незнакомым людям. Старики говорили, что нечисть может принять облик случайного прохожего, завести с вами разговор и таким образом украсть удачу или наслать болезнь. Поэтому старались без лишней надобности не общаться с чужими и уж точно не пускать их в дом.

Не хвастайтесь и не надевайте яркое

Скромность в этот день ценилась превыше всего. Хвастовство своими успехами, богатством или здоровьем считалось дурным тоном и могло привлечь злых духов. По той же причине женщины избегали надевать яркую, броскую одежду, особенно красного цвета. Предпочтение отдавали простым и невыразительным нарядам, чтобы не притягивать к себе лишнего внимания — ни людского, ни потустороннего.

Не отказывайте в помощи

При всей осторожности к незнакомцам, был один важный нюанс. Если к вам в дом постучался путник или нищий с просьбой о еде или помощи, отказать ему было большим грехом. Считалось, что в этот день добро возвращается сторицей, а тот, кто проявит жадность, рискует сам оказаться в нужде.

А что же тогда делать?

День Анастасии Овчарницы был посвящен заботе и тихим домашним делам.

  • Чествовали пастухов. Их приглашали в гости, угощали, дарили подарки — например, теплые носки из овечьей шерсти.
  • Заботились о скоте. В этот день особенно внимательно следили за овцами, задабривали домового, чтобы он берег хозяйство зимой.
  • Женщины занимались рукоделием. Пряли шерсть, вязали, шили — готовили теплые вещи к грядущим холодам.
  • Проводили время с семьей. Вечер было принято проводить в кругу близких за спокойной беседой.

Конечно, сегодня мы можем с улыбкой относиться к старинным поверьям. Но если вдуматься, все эти правила учат нас главному: быть внимательнее к близким, проявлять доброту, ценить свой дом и готовиться к будущему. А это, согласитесь, актуально во все времена.

11 ноября 2025, 00:18
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве
В середине недели москвичей ожидает по-настоящему приятная погода, которая может стать настоящим подарком в осенний период. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", температура в столице будет значительно выше климатической нормы.

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых
Последние события, связанные с телеведущим Дмитрием Дибровым, становятся настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Очередной инцидент, в который, как утверждается, попал ведущий, произвел настоящий фурор в прессе.

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Певица Ольга Серябкина привлекла внимание публики своим смелым образом на недавнем концерте на Кипре. На своей странице в соцсети, где за ней следят 3,6 миллиона подписчиков, экс-солистка популярной группы "Серебро" поделилась яркими моментами выступления, продемонстрировав откровенный наряд, который стал настоящим акцентом вечера.

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии

Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии
Певица Люся Чеботина поделилась трогательной историей о том, как Лолита Милявская оказала ей поддержку в непростой момент. Артистка рассказала, как подарок от известной коллеги помог ей перед важным концертом в Кремле. По словам Чеботиной, после напряженных гастролей она чувствовала себя изможденной и уставшей.

Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом

Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом
Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин в свежем интервью с Ксенией Собчак поделился интересными подробностями о своей дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Это общение привлекло внимание многих зрителей, так как отношения между двумя артистами всегда вызывали интерес публики.

