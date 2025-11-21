Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде

21 ноября москвичей ожидает ухудшение погодных условий – в столице пройдут ледяные дожди, что может привести к образованию гололеда.

Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, который поделился информацией в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, причиной таких погодных явлений станет теплый атмосферный фронт, который накроет Москву плотными облаками. Ожидаются осадки, среди которых будут как мокрый снег, так и ледяные дожди. В таких условиях на дорогах существует высокий риск образования гололеда, что может создать опасные ситуации для автомобилистов и пешеходов.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а в некоторых районах Подмосковья ожидаются значения от нуля до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столице на уровне 749 миллиметров ртутного столба немного выше нормы, однако его снижение также может сказаться на самочувствии горожан.

Синоптики также предупреждают о том, что в субботу, 22 ноября, погодные условия не улучшатся. В Москве продолжатся дожди, которые будут сопровождаться мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит около 2 градусов выше нуля, а днем она поднимется до 4 градусов. Это создает дополнительные риски для дорожного движения и требует от водителей повышенной осторожности.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в Москве был продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Изначально предупреждение должно было действовать до ночи 21 ноября, но теперь оно продлено до полуночи 24 ноября. Это означает, что горожанам следует быть особенно внимательными на улицах и учитывать возможные опасности при передвижении.

Специалисты рекомендуют москвичам заранее планировать свои поездки и по возможности избегать ненужных поездок в дни ухудшения погоды. Важно помнить о необходимости соблюдать осторожность при передвижении как на автомобилях, так и пешком. Наличие гололеда может привести к падениям и травмам, поэтому лучше выбирать более безопасные маршруты и не торопиться.