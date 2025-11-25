Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Вторник 25 ноября

03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году

Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году
69

Забудьте о сложных рецептах – Лошадь ценит простоту, качество и хороший размах.

Три главных правила для стола-2026

  • Щедрость и изобилие. Стол должен выглядеть богато. Лошадь — животное сильное и любящее простор, поэтому пусть на столе будет много еды: разнообразные закуски, несколько салатов, сытное горячее.
  • Натуральность и простота. Никаких полуфабрикатов. Лошадь предпочитает "понятные" продукты: свежие овощи, качественное мясо, цельные злаки, ароматные травы.
  • Яркие акценты. Покровитель года — Огненная Лошадь. Добавьте в меню ярких красок: красный, оранжевый, желтый. Это могут быть овощи, ягоды или специи.


Что обязательно должно быть на столе

1. Главное угощение для Лошади: блюдо с овсом

Это самый важный знак уважения к символу года. Поставьте в центр стола небольшую, но красивую тарелку с чистым овсом. Можно украсить ее колосками пшеницы или несколькими красными ягодами (например, клюквой). Это символическое подношение покажет ваше гостеприимство и, по поверьям, привлечет в дом достаток.

2. Основное блюдо: сытное и качественное мясо

Лошадь — животное сильное, и ей нужна энергия. Идеальным выбором станет большой кусок запеченного мяса.

  • Что выбрать: говядина, баранина, индейка или курица.
  • Как приготовить: запеките мясо целиком в духовке с ароматными травами (розмарин, тимьян) и чесноком. Можно использовать маринады с паприкой или сделать глазурь из брусничного соуса — это добавит нужный яркий цвет.

3. "Любимые лакомства": яблоки и морковь в праздничных блюдах

Невозможно представить рацион лошади без яблок и моркови. Обязательно включите их в меню в интересном виде:

  • Салат "Уолдорф": классическое сочетание яблок, сельдерея, орехов и винограда.
  • Морковь по-корейски: яркий оранжевый цвет и пикантный вкус точно понравятся Огненной Лошади.
  • Запеченные яблоки: могут быть как гарниром к мясу, так и десертом (с медом, орехами и корицей).

4. Изобилие зелени и свежих овощей

Представьте себе сочный луг — вот таким должен быть ваш стол. Чем больше свежей зелени, тем лучше.

  • Поставьте на стол большую тарелку с укропом, петрушкой и зеленым луком.
  • Приготовьте салат из свежих овощей с яркими болгарскими перцами, помидорами черри и хрустящими огурцами.

5. Хлеб и злаки: символ энергии

На столе обязательно должен быть хлеб, желательно нескольких видов. Идеально подойдет цельнозерновой, ржаной или домашний хлеб. Это символ плодородия и основательности.

6. Десерт: натуральный и понятный

Вместо тяжелых тортов с кремом отдайте предпочтение десертам на основе "лошадиных" ингредиентов:

  • Овсяное печенье с орехами и сухофруктами.
  • Морковный торт со сливочным кремом.
  • Яблочный штрудель или открытый яблочный пирог.


Что НЕЛЬЗЯ ставить на стол

  • Блюда из конины. Это абсолютное табу. Нельзя угощать покровителя года им самим. Уберите из меню любые колбасы и деликатесы, в составе которых может быть конина.
  • Полуфабрикаты и фастфуд. Лошадь ценит натуральность. Колбасы с непонятным составом и покупные салаты лучше оставить для других дней.
  • Слишком сложные и вычурные блюда. Заливное в форме рыбы или салаты в виде змей лучше отложить. Простота и качество — вот девиз 2026 года.

Создавая такое меню, вы не просто готовите ужин, а проявляете уважение к символу наступающего года, привлекая в свой дом энергию, силу и удачу.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2025, 03:54
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год

Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год
В это время в силу вступает энергия святителя Иоанна Милостивого, покровителя всех, кто нуждается в помощи, и мастера щедрости. Вся Вселенная 25 ноября будто бы настраивается на волну добра.

Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей

Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей
Мир театра и кино понес тяжелую утрату: на 96-м году жизни ушла из жизни народная артистка РСФСР Лилия Юдина. Эта новость стала шоком для поклонников и коллег актрисы. Долгий и яркий путьЛилия Юдина начала свою карьеру в 1953 году, когда впервые вышла на сцену Малого театра.

Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ

Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ
С приближением новогодних праздников москвичи с нетерпением ждут информации о том, каким будет зимнее волшебство в столице. В этом контексте особенно важным становится вопрос о том, выпадет ли снег на Новый год.

Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь

Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь
Легендарный индийский актер Дхармендра, который стал символом Болливуда и любимцем зрителей, ушел из жизни в своем доме в Мумбаи на 89-м году жизни. Его уход стал огромной утратой для киноиндустрии и поклонников по всему миру. Последние дни По информации, опубликованной 24 ноября индийским изданием IANS, актер ушел из жизни всего за две недели до своего 90-летия, которое он планировал отметить 8 декабря.

Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной

Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной
После развода Дмитрий Дибров, известный телеведущий и шоумен, не остался один. По слухам, он начал встречаться с многодетной вдовой, которая привлекла его внимание своей харизмой и успешной карьерой.

Выбор читателей

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 23/11ВскАстрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндИск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 24/11ПндПочему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету