Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей

Давайте вспомним, как растили детей в СССР и почему те методы сегодня кажутся чем-то из параллельной вселенной.



Правило №1: самостоятельность, граничащая с бесстрашием

Семилетний ребенок, сам идущий из школы домой, — сегодня это повод для звонка в опеку. В СССР — обычное дело. "Ключник" не только открывал дверь в пустую квартиру, но и должен был разогреть себе обед, сделать уроки и только потом бежать гулять. Поход в соседний магазин за хлебом и молоком был не подвигом, а рутинной обязанностью. Детей с малых лет учили быть автономными, ведь родители были на работе до вечера.

Правило №2: двор как главный университет жизни

Пока родители строили светлое будущее, их дети строили штабы в кустах и "варили" суп из песка и листьев. Двор был целым государством со своими законами, иерархией и валютой в виде вкладышей или марок. Здесь учились дружить, давать сдачи, решать конфликты и играть в "казаков-разбойников" до темноты. Никаких аниматоров и развивающих занятий — все развлечения придумывались на ходу.

Правило №3: культ "чистой тарелки"

"Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" — эту фразу слышал почти каждый советский ребенок. Еда не была удовольствием или выбором, она была ценным ресурсом. Оставить что-то на тарелке считалось чуть ли не преступлением. Никто не спрашивал, хочешь ли ты манную кашу с комочками или кисель — надо значит надо. "Общество чистых тарелок" воспитывало уважение к еде и терпение.

Правило №4: "мы" всегда важнее, чем "я"

Индивидуальность? Самовыражение? Этих слов в советском лексиконе почти не было. Главное — коллектив. Сначала в детском саду, потом в классе, в отряде октябрят, пионеров. Тебя учили быть частью чего-то большего, не высовываться и отвечать за проступки товарища. "Я" — последняя буква в алфавите, а личные интересы всегда должны уступать общественным.

Правило №5: суровая любовь без лишних сантиментов

Сегодняшние родители читают книги о "ненасильственном общении" и боятся травмировать психику ребенка. В СССР подход был проще. Легкий подзатыльник или шлепок не считались чем-то из ряда вон выходящим. На детские слезы часто отвечали строгим "не реви!". Считалось, что излишняя нежность и похвалы могут испортить ребенка, воспитать из него эгоиста и неженку.

Так что же в итоге?

Не стоит судить, какой подход лучше или хуже. Это была другая эпоха, которая требовала других людей — выносливых, неприхотливых и умеющих жить в коллективе. Многие из тех "детей с ключом на шее" выросли в прекрасных людей. Но глядя на их детство из нашего времени, нельзя не удивиться: неужели так действительно было?