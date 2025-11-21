Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Пятница 21 ноября
Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ

Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ
132

В последние годы рынок недвижимости в России стал объектом пристального внимания.

Ситуация с ценами на жилье вызывает множество вопросов, и многие россияне интересуются, когда же можно ожидать их снижения. Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent и эксперт в области недвижимости, поделился своим мнением на этот счет.

По словам Зубика, возвращение цен на недвижимость до уровней 2022 и 2023 годов возможно лишь в случае серьезных экономических или политических шоков. На данный момент цены на квартиры в Москве можно считать справедливыми: они уже не являются низкими, а их рост в последние два года был вполне закономерен. Эксперт подчеркнул, что одной из основных причин этого роста являются геополитические факторы. В условиях нестабильности держатели капитала ищут надежные способы сохранить свои средства, и покупка недвижимости остается одним из таких методов, отмечает "Газета.ru".

Зубик отмечает, что спрос на качественные квартиры в столице и крупных региональных центрах продолжает расти, в то время как предложение ограничено. Это создает ситуацию, когда цены на недвижимость продолжают увеличиваться. Квартиры становятся не только местом проживания, но и инструментом защиты от инфляции, что наблюдается во многих странах в периоды экономической турбулентности.

Согласно прогнозам эксперта, завершение специальной военной операции (СВО) может привести к перераспределению денежных потоков и изменению экономических факторов. Однако он не ожидает обвала на рынке недвижимости. Напротив, с восстановлением стабильности часть инвестиций, направленных на другие сферы, вновь может вернуться на рынок жилья. Это создаст предпосылки для дальнейшего роста цен, хотя краткосрочные колебания возможны.

Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок, является доступность ипотеки. Зубик предполагает, что ипотечные ставки могут снизиться, что сделает жилье более доступным для покупателей. Однако дефицит новостроек будет ощущаться все острее, а вклады в банки теряют привлекательность на фоне инфляции. Все эти обстоятельства создают условия для сохранения и даже роста цен на качественную недвижимость.

Многие люди надеются на снижение цен до уровней 2022−2023 годов, но, по мнению эксперта, это маловероятно без серьезных экономических потрясений. Если такие события все же произойдут, у большинства потенциальных покупателей может не оказаться возможности воспользоваться "выгодными" предложениями из-за нехватки финансовых ресурсов или желания рисковать.

Виктор Зубик посоветовал потенциальным покупателям не ждать резкого падения цен, а планировать свои действия исходя из долгосрочной стратегии. Ожидание повышения цен на качественное жилье в ближайшем будущем может стать более реалистичным подходом для тех, кто хочет сделать инвестиции в недвижимость.

21 ноября 2025, 06:51
Фото: Freepik
Газета.ru✓ Надежный источник

Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей

Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей
Недавние исследования, проведенные учеными Университета Флиндерса, выявили тревожную связь между одиночными приемами пищи и ухудшением здоровья у пожилых людей. Результаты работы были опубликованы в журнале Appetite и основываются на анализе данных более чем 80 тысяч человек в возрасте от 65 лет из 12 стран.

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта
Научные исследования все чаще подтверждают, что природные компоненты могут служить эффективной альтернативой химическим препаратам. В частности, исследователи Университета Шарджи пришли к интересному выводу: экстракт чеснока может стать достойной заменой традиционным ополаскивателям для полости рта на основе хлоргексидина.

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим
Если утренняя чашка кофе стала вашим единственным источником бодрости, значит, ваш сон не выполняет свою главную функцию. Вы спите положенные 8 часов, но будильник все равно кажется злейшим врагом? Секрет бодрого утра кроется не в волшебных таблетках, а в семи простых, но мощных привычках, которые превратят ваш сон в настоящий источник энергии.

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?
Заявление о полной замене YouTube российскими аналогами в среднесрочной перспективе вновь прозвучало в Госдуме, подтверждая долгосрочный курс на цифровой суверенитет страны. Разговоры о блокировке или замещении крупнейшего в мире видеохостинга ведутся уже не первый год, но недавнее заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина придало им новый вес.

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу
Готовьтесь к самому динамичному году: на смену мудрой Змее мчится страстная Огненная Лошадь, и она требует ярких красок и смелых решений. Забудьте о сдержанности и пастельных тонах.

