Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ

В последние годы рынок недвижимости в России стал объектом пристального внимания.

Ситуация с ценами на жилье вызывает множество вопросов, и многие россияне интересуются, когда же можно ожидать их снижения. Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent и эксперт в области недвижимости, поделился своим мнением на этот счет.

По словам Зубика, возвращение цен на недвижимость до уровней 2022 и 2023 годов возможно лишь в случае серьезных экономических или политических шоков. На данный момент цены на квартиры в Москве можно считать справедливыми: они уже не являются низкими, а их рост в последние два года был вполне закономерен. Эксперт подчеркнул, что одной из основных причин этого роста являются геополитические факторы. В условиях нестабильности держатели капитала ищут надежные способы сохранить свои средства, и покупка недвижимости остается одним из таких методов, отмечает "Газета.ru".

Зубик отмечает, что спрос на качественные квартиры в столице и крупных региональных центрах продолжает расти, в то время как предложение ограничено. Это создает ситуацию, когда цены на недвижимость продолжают увеличиваться. Квартиры становятся не только местом проживания, но и инструментом защиты от инфляции, что наблюдается во многих странах в периоды экономической турбулентности.

Согласно прогнозам эксперта, завершение специальной военной операции (СВО) может привести к перераспределению денежных потоков и изменению экономических факторов. Однако он не ожидает обвала на рынке недвижимости. Напротив, с восстановлением стабильности часть инвестиций, направленных на другие сферы, вновь может вернуться на рынок жилья. Это создаст предпосылки для дальнейшего роста цен, хотя краткосрочные колебания возможны.

Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок, является доступность ипотеки. Зубик предполагает, что ипотечные ставки могут снизиться, что сделает жилье более доступным для покупателей. Однако дефицит новостроек будет ощущаться все острее, а вклады в банки теряют привлекательность на фоне инфляции. Все эти обстоятельства создают условия для сохранения и даже роста цен на качественную недвижимость.

Многие люди надеются на снижение цен до уровней 2022−2023 годов, но, по мнению эксперта, это маловероятно без серьезных экономических потрясений. Если такие события все же произойдут, у большинства потенциальных покупателей может не оказаться возможности воспользоваться "выгодными" предложениями из-за нехватки финансовых ресурсов или желания рисковать.

Виктор Зубик посоветовал потенциальным покупателям не ждать резкого падения цен, а планировать свои действия исходя из долгосрочной стратегии. Ожидание повышения цен на качественное жилье в ближайшем будущем может стать более реалистичным подходом для тех, кто хочет сделать инвестиции в недвижимость.