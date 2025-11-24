Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 24 ноября

Понедельник 24 ноября

19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить"
Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ

Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ
152

С приближением новогодних праздников москвичи с нетерпением ждут информации о том, каким будет зимнее волшебство в столице.

В этом контексте особенно важным становится вопрос о том, выпадет ли снег на Новый год. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью «Вечерней Москве» поделилась своими прогнозами и ожиданиями по поводу погодных условий в преддверии праздника.

По словам Поздняковой, для того чтобы снег выпал в Москве на Новый год, существуют все необходимые условия. Предварительные модели прогноза показывают, что во второй декаде декабря температура воздуха начнет устойчиво снижаться, и столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Это создаст оптимальные условия для формирования снежного покрова. Синоптик отметила, что снег будет выпадать в значительных количествах, и к моменту праздника он точно не растает. Однако, по ее мнению, предсказать точную высоту снежного покрова в данный момент достаточно сложно.

Тем не менее, Позднякова также предостерегла от излишнего оптимизма. Она указала на возможность внезапной оттепели, которая может произойти ближе к 31 декабря. Если такая оттепель действительно случится, она способна существенно повлиять на снежный покров и привести к его таянию. Это обстоятельство создает определенную неопределенность в прогнозах, и москвичам стоит быть готовыми к любым изменениям погоды.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщали о том, что зима пока не спешит в Москву. На ближайшую неделю температура воздуха ожидается на четыре градуса выше нормы, что также указывает на то, что зимние условия еще не установились. В такие дни москвичи могут столкнуться с дождями, что не способствует созданию зимнего настроения и праздничной атмосферы.

Текущие прогнозы относительно снега на Новый год в Москве остаются достаточно неоднозначными. С одной стороны, есть все основания полагать, что снег может выпасть и создать желаемую атмосферу праздника. С другой стороны, возможные изменения температурных условий могут внести свои коррективы в этот сценарий.

В любом случае, москвичам стоит внимательно следить за обновлениями прогноза погоды и готовиться к различным вариантам развития событий. Независимо от того, будет ли снег или нет, Новый год — это время радости и веселья. Праздничная атмосфера может быть создана не только благодаря погоде, но и за счет общения с близкими, ярких огней на улицах и новогодних украшений.

24 ноября 2025, 19:52
Фото: Е. Самарин / Mos.ru
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь

Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь
Легендарный индийский актер Дхармендра, который стал символом Болливуда и любимцем зрителей, ушел из жизни в своем доме в Мумбаи на 89-м году жизни. Его уход стал огромной утратой для киноиндустрии и поклонников по всему миру. Последние дни По информации, опубликованной 24 ноября индийским изданием IANS, актер ушел из жизни всего за две недели до своего 90-летия, которое он планировал отметить 8 декабря.

Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной

Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной
После развода Дмитрий Дибров, известный телеведущий и шоумен, не остался один. По слухам, он начал встречаться с многодетной вдовой, которая привлекла его внимание своей харизмой и успешной карьерой.

Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе

Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе
Кофе полностью реабилитирован. Раньше кофе часто считали вредным для здоровья.

От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине

От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине
Бессменный ведущий, ныне проживающий во Франции, рискует стать фигурантом дела на родине. Информационная бомба взорвалась после сообщения Telegram-канала Mash.

Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить"

Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить"
Легенда российского футбола Игорь Акинфеев выпустил автобиографию-бестселлер, но намекнул, что даже самые близкие не знают о нем всей правды. Книга "Игорь Акинфеев.

