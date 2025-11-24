Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ

С приближением новогодних праздников москвичи с нетерпением ждут информации о том, каким будет зимнее волшебство в столице.

В этом контексте особенно важным становится вопрос о том, выпадет ли снег на Новый год. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью «Вечерней Москве» поделилась своими прогнозами и ожиданиями по поводу погодных условий в преддверии праздника.

По словам Поздняковой, для того чтобы снег выпал в Москве на Новый год, существуют все необходимые условия. Предварительные модели прогноза показывают, что во второй декаде декабря температура воздуха начнет устойчиво снижаться, и столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Это создаст оптимальные условия для формирования снежного покрова. Синоптик отметила, что снег будет выпадать в значительных количествах, и к моменту праздника он точно не растает. Однако, по ее мнению, предсказать точную высоту снежного покрова в данный момент достаточно сложно.

Тем не менее, Позднякова также предостерегла от излишнего оптимизма. Она указала на возможность внезапной оттепели, которая может произойти ближе к 31 декабря. Если такая оттепель действительно случится, она способна существенно повлиять на снежный покров и привести к его таянию. Это обстоятельство создает определенную неопределенность в прогнозах, и москвичам стоит быть готовыми к любым изменениям погоды.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщали о том, что зима пока не спешит в Москву. На ближайшую неделю температура воздуха ожидается на четыре градуса выше нормы, что также указывает на то, что зимние условия еще не установились. В такие дни москвичи могут столкнуться с дождями, что не способствует созданию зимнего настроения и праздничной атмосферы.

Текущие прогнозы относительно снега на Новый год в Москве остаются достаточно неоднозначными. С одной стороны, есть все основания полагать, что снег может выпасть и создать желаемую атмосферу праздника. С другой стороны, возможные изменения температурных условий могут внести свои коррективы в этот сценарий.

В любом случае, москвичам стоит внимательно следить за обновлениями прогноза погоды и готовиться к различным вариантам развития событий. Независимо от того, будет ли снег или нет, Новый год — это время радости и веселья. Праздничная атмосфера может быть создана не только благодаря погоде, но и за счет общения с близкими, ярких огней на улицах и новогодних украшений.