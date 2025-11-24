Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W

Современные тренды на обустройство квартир диктуются, увы, уменьшением доступных квадратных метров – минимализм и осмысленность, чтобы каждая вещь была на своем месте и, желательно, выполняла несколько функций сразу.

Коснулось это и ванных комнат, в которых места, как правило, меньше всего, а вот уместить надо не в пример больше: и саму ванную или душ, и раковину с зеркалом, и места для хранения, и куда же без стиральной машинки?

В поисках какого-нибудь такого решения наткнулись на стиральную машинку TCL W-SF606W, которую недавно выпустила компания TCL. Попробовали разобраться, что умеет эта новинка, и повлиял ли размер на функционал.

Почему эту стиральную машинку можно назвать компактной?

Габариты машинки от TCL – 60 см x 85 см x 38 см. С учетом выступающих элементов глубина доходит до 45 см. Для сравнения – стандартная полноразмерная модель обладает размерами 60 см x 85 см x 60 см, то есть разница здесь именно за счет глубины. Такую модель будет проще встроить в выделенную нишу, и она не будет занимать лишнее пространство. При этом, объем барабана составил 49 литров, в него можно загрузить до 6 кг одежды на стирку – это стандартный объем, который подойдет и семьям с ребенком. Весит такая машинка всего 50 кг.

Мы в свое время довольно долго искали компактную стиральную машину, которая при этом не выглядела бы как решение «на безрыбье». К TCL вопросов нет, на выбор доступно два варианта расцветки: белый и серый, оба с черными элементами. И то, и то – классика, которая впишется в большинство современных интерьеров.

А как она в эксплуатации?

Нас приятно удивил набор функций. Обычно компактные машинки либо шумные, либо маломощные, либо урезанные по программам. Здесь же первое, на что сразу обращаешь внимание при взгляде на машинку – наличие режима быстрой стирки на 15 минут. Да, всего 15 минут! Было пару раз, когда утром перед выходом на работу обнаруживали пятно на рубашке – вот для таких ситуаций в самый раз. Пока завтракаешь, машина успевает всё привести в порядок, одежда выходит достаточно отжатой, чтобы ее успеть подсушить и погладить.

И вот еще: даже в этом режиме максимальный уровень шума не превышает 62 дБ, так что машинка не помешает никому ни утром, ни ночью. Как так получилось? Все дело в том, что внутри установлен цифровой инверторный мотор – это новое поколение моторов, работающих на постоянном токе. Тихая работа даже при высокой нагрузке – как раз его заслуга, а еще он отличается высокой долговечностью, что подтверждается 10-летней гарантией, и помогает снизить затраты энергии. W-SF606W даже получила класс энергоэффективности А+++, самый высокий из возможных.

Пробуем стирать

Управление машинки интуитивное, но про несколько моментов все же расскажем отдельно. По интерфейсу – все довольно понятно: колесо выбора программы, дисплей. Температуру и обороты можно настроить почти для любого режима, но иногда машинка ограничивает максимальную температуру. Максимальный отжим – 1000 об/мин, но обычно я ставлю меньше, чтобы одежда поменьше мялась. Лоток стандартный, без сюрпризов: порошок, кондиционер и отсек для предварительной стирки.

В барабан можно загрузить до 6 кг одежды. Внутренняя поверхность здесь вместо стандартных углублений – гладкие “соты” – скругленные ячейки, которые аккуратно обращаются с одеждой. Когда вещи оказываются в барабане, машинка сама взвешивает белье и определяет время стирки. Вещи в этот момент равномерно распределяются по барабану. Ну и неожиданно полезная штука – дозагрузка белья. Если забыли носок или салфетку, не нужно останавливать цикл, можно закинуть прямо во время стирки. Еще отметим высокотемпературную очистку барабана, во время которой производится термическая обработка внутри машинки.

Большинство режимов, что называется, типовые, то есть все основные сценарии стирки здесь есть: полоскание+отжим, постельное белье, рубашки, смешанная, хлопок и тд. Однако и тут нашлось место для своей фишки – ею выступили уже описанный режим быстрой стирки и режим стирки с паром. Мы сначала отнеслись скептически, но для полотенец и кухонных прихваток режим с паром оказался находкой, запахи уходят значительно лучше. Еще из полезного – для детской одежды есть гипоаллергенная программа с более высоким нагревом, что тоже удобно, если в семье маленький ребёнок.

Наши впечатления от машинки

Когда живешь в квартире, где ванная комната едва больше кладовки, начинаешь особенно ценить бытовую технику, которая не требует жертвовать пространством. Если она еще и стоит адекватно и в функциях не теряет – мечта. TCL W-SF606W оказалась очень удачным вариантом. Компактная, тихая, вместительная – за время тестирования она ни разу не прыгала по ванной, даже на максимальных оборотах.

Самыми полезными для нас стали два режима: быстрая стирка на 15 минут и паровая обработка. Дизайн продуман, управление удобное, особенно радует возможность дозагрузки во время стирки. Если вам нужна маленькая машинка, но без компромиссов по функциям – очень достойный вариант.