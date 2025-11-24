Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 24 ноября

18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W

Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W
30

Современные тренды на обустройство квартир диктуются, увы, уменьшением доступных квадратных метров – минимализм и осмысленность, чтобы каждая вещь была на своем месте и, желательно, выполняла несколько функций сразу.

Коснулось это и ванных комнат, в которых места, как правило, меньше всего, а вот уместить надо не в пример больше: и саму ванную или душ, и раковину с зеркалом, и места для хранения, и куда же без стиральной машинки?

В поисках какого-нибудь такого решения наткнулись на стиральную машинку TCL W-SF606W, которую недавно выпустила компания TCL. Попробовали разобраться, что умеет эта новинка, и повлиял ли размер на функционал.

Почему эту стиральную машинку можно назвать компактной?

Габариты машинки от TCL – 60 см x 85 см x 38 см. С учетом выступающих элементов глубина доходит до 45 см. Для сравнения – стандартная полноразмерная модель обладает размерами 60 см x 85 см x 60 см, то есть разница здесь именно за счет глубины. Такую модель будет проще встроить в выделенную нишу, и она не будет занимать лишнее пространство. При этом, объем барабана составил 49 литров, в него можно загрузить до 6 кг одежды на стирку – это стандартный объем, который подойдет и семьям с ребенком. Весит такая машинка всего 50 кг.

Мы в свое время довольно долго искали компактную стиральную машину, которая при этом не выглядела бы как решение «на безрыбье». К TCL вопросов нет, на выбор доступно два варианта расцветки: белый и серый, оба с черными элементами. И то, и то – классика, которая впишется в большинство современных интерьеров.

А как она в эксплуатации?

Нас приятно удивил набор функций. Обычно компактные машинки либо шумные, либо маломощные, либо урезанные по программам. Здесь же первое, на что сразу обращаешь внимание при взгляде на машинку – наличие режима быстрой стирки на 15 минут. Да, всего 15 минут! Было пару раз, когда утром перед выходом на работу обнаруживали пятно на рубашке – вот для таких ситуаций в самый раз. Пока завтракаешь, машина успевает всё привести в порядок, одежда выходит достаточно отжатой, чтобы ее успеть подсушить и погладить.

И вот еще: даже в этом режиме максимальный уровень шума не превышает 62 дБ, так что машинка не помешает никому ни утром, ни ночью. Как так получилось? Все дело в том, что внутри установлен цифровой инверторный мотор – это новое поколение моторов, работающих на постоянном токе. Тихая работа даже при высокой нагрузке – как раз его заслуга, а еще он отличается высокой долговечностью, что подтверждается 10-летней гарантией, и помогает снизить затраты энергии. W-SF606W даже получила класс энергоэффективности А+++, самый высокий из возможных.

Пробуем стирать

Управление машинки интуитивное, но про несколько моментов все же расскажем отдельно. По интерфейсу – все довольно понятно: колесо выбора программы, дисплей. Температуру и обороты можно настроить почти для любого режима, но иногда машинка ограничивает максимальную температуру. Максимальный отжим – 1000 об/мин, но обычно я ставлю меньше, чтобы одежда поменьше мялась. Лоток стандартный, без сюрпризов: порошок, кондиционер и отсек для предварительной стирки.

В барабан можно загрузить до 6 кг одежды. Внутренняя поверхность здесь вместо стандартных углублений – гладкие “соты” – скругленные ячейки, которые аккуратно обращаются с одеждой. Когда вещи оказываются в барабане, машинка сама взвешивает белье и определяет время стирки. Вещи в этот момент равномерно распределяются по барабану. Ну и неожиданно полезная штука – дозагрузка белья. Если забыли носок или салфетку, не нужно останавливать цикл, можно закинуть прямо во время стирки. Еще отметим высокотемпературную очистку барабана, во время которой производится термическая обработка внутри машинки.

Большинство режимов, что называется, типовые, то есть все основные сценарии стирки здесь есть: полоскание+отжим, постельное белье, рубашки, смешанная, хлопок и тд. Однако и тут нашлось место для своей фишки – ею выступили уже описанный режим быстрой стирки и режим стирки с паром. Мы сначала отнеслись скептически, но для полотенец и кухонных прихваток режим с паром оказался находкой, запахи уходят значительно лучше. Еще из полезного – для детской одежды есть гипоаллергенная программа с более высоким нагревом, что тоже удобно, если в семье маленький ребёнок.

Фото: TCL W-SF606W

Наши впечатления от машинки

Когда живешь в квартире, где ванная комната едва больше кладовки, начинаешь особенно ценить бытовую технику, которая не требует жертвовать пространством. Если она еще и стоит адекватно и в функциях не теряет – мечта. TCL W-SF606W оказалась очень удачным вариантом. Компактная, тихая, вместительная – за время тестирования она ни разу не прыгала по ванной, даже на максимальных оборотах.

Самыми полезными для нас стали два режима: быстрая стирка на 15 минут и паровая обработка. Дизайн продуман, управление удобное, особенно радует возможность дозагрузки во время стирки. Если вам нужна маленькая машинка, но без компромиссов по функциям – очень достойный вариант.

Шоу-бизнес в Telegram

24 ноября 2025, 18:48
Фото: TCL W-SF606W
Дни.ру✓ Надежный источник

Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight

Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight
Что для вас значит идеальный фен? Тот, с которым укладка превращается в удовольствие? Который не просто не вредит волосам, а действительно заботится о них? Который сушит быстро, эффективно и безопасно? Новинка Dreame Aero Straight сочетает в себе все это — и даже больше.

Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября

Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября
В ноябре световой день совсем короткий. Но это не повод проводить вечера дома, ведь в Москве столько интересных концертов, спектаклей, творческих встреч! Выбирайте самое интересное! АКЦИЯ"Ночь искусств"Во время экскурсии гости узнают историю здания и театра, историю семьи Шаховских-Глебовых-Стрешневых, владевшей этой городской усадьбой, услышат рассказ о знаменитых деятелях культуры и искусства, чья жизнь и творчество были связаны с особняком на Большой Никитской.

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября
Осень – не повод для хандры. Ведь вокруг столько всего интересного! Не пропустите лучшие спектакли. фильмы и шоу из подборки "Дни.ру". ПРОЕКТ"Обсудим в антракте Live" Вас ждут захватывающие музыкальные номера, харизматичные ведущие и 12 интересных гостей, которые могут рассказать многое об этом жанре.

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября
Осень в Москве – время премьер, вернисажей, концертов. Выбирайте самое интересное из подборки "Дни.ру". ТЕАТР"Искуситель"Комедия поставлена по пьесе "Поджигатель", написанной драматургом Валерием Шашиным еще в 1980-е годы.

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября
Первый месяц осени будет дарить нам тепло и позитивные эмоции. В том числе, за счет интересных событий. Выбирайте на любой вкус из подборки "Дни.ру". МЮЗИКЛ"Вальс-бостон" История о роковой случайности, о любви, пронесенной через годы испытаний, и о прошлом, которое нельзя стереть, но можно переосмыслить .

Выбор читателей

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 22/11СбтОдин стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 23/11ВскАстрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 23/11ВскНе мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 24/11ПндИск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве