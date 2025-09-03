Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября
3724

Первый месяц осени будет дарить нам тепло и позитивные эмоции. В том числе, за счет интересных событий. Выбирайте на любой вкус из подборки "Дни.ру".

МЮЗИКЛ

"Вальс-бостон"

История о роковой случайности, о любви, пронесенной через годы испытаний, и о прошлом, которое нельзя стереть, но можно переосмыслить .В основе мюзикла — хиты Александра Розенбаума. А режиссером и автором сценария стал Михаил Миронов — создатель спектакля "Ничего не бойся, я с тобой", получившего две национальных премии "Событие года".

С 7 сентября, Театр Эстрады.

ТЕАТР

"Безрукий из Спокэна"

Лауреат премии "Золотая Маска" режиссер Сергей Федотов поставил этот спектакль как трагикомедию, где абсурд встречается с драйвом, юмором и глубиной. Действие происходит в Америке. 27 лет назад Кармайкл из Спокэна потерял руку при загадочных обстоятельствах. С тех пор он одержим одной идеей — вернуть ее. Его безумное путешествие по современной Америке превращается в хаотичный квест со стрельбой, угрозами взрывов и летающими отрезанными руками. Здесь и философ с улиц Лос-Анджелеса, и безбашенная блондинка, готовая на все, кроме скуки. Ну, и конечно, шизофренический портье — тот, кто знает всё, но говорит загадками. В ролях: Владимир Большов, Илья Глинников, Виктор Макаренков, Григорий Сиятвинда, Ярослава Славская.

13 сентября, YAteatr.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Посвящение Москве"

Концерт в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" станет частью масштабного проекта "Путь Чайковского", который проводится Русским концертным агентством при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лауреаты первых премий конкурса имени П.И. Чайковского — певица Альбина Шагимуратова, пианист Борис Березовский, скрипач Николай Саченко и виолончелист Александр Рамм — выйдут на главную сцену Большого амфитеатра вместе с симфоническим оркестром "Новая Росси" под руководством маэстро Юрия Башмета. А Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и Василий Бочкарев прочутт стихи и отрывки из прозы, посвященные Москве.

13 сентября, парк "Зарядье".

Фото: пресс-служба

Борис Чайковский – 100!

Московский государственный симфонический оркестр открывает 83-й сезон праздничным концертом, посвященным 100-летию со дня рождения ккомпозитора, пианиста и педагога Бориса Чайковского. В программ сочинения разных лет – поэма "Подросток", кантата для сопрано, клавесина и струнного оркестра "Знаки зодиак", сюита из музыки к радиопостановке "После бала".Художественный руководитель и дирижер – Иван Никифорчин.

10 сентября, концертный зал им. Чайковского.

Фото: пресс-служба / Ксения Острикова

ФЕСТИВЛЬ

Drift Expo

Этот уикенд обещает стать праздником для всех любителей скорости, драйва и автомобильной культуры. Главным событием станет зрелищное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ—Курто! Это шоу подарит зрителям возможность увидеть легендарный грузовик в экстремальных условиях дрифта. Особое место в программе занимает встреча с Аркадием Цареградцевым — известным российским автогонщиком,организатором и судьей.

13-14 сентября, автодром Moscow Raceway.

Фото: пресс-служба / Андрей Шаронов

К 80-летию композитора Александра Журбина

Юбилейный фестиваль к 80-летию Александра Журбина проводится в Санкт-Петербурге и Москве. В его программе – концерты и спектакли в честь композитора на музыкальных и театральных сценах. Во время очередного из них в исполнении Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента России прозвучат три симфонии, написанные маэстро за последние 3 года. А это означает, что в программе вечера – три мировые премьеры! Художественный руководитель и главный дирижер – Константин Чудовский. Солист– Филипп Копачевский (фортепиано).

12 сентября, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского,

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

"Наука для всех"

Этот проект объединяет популярных блогеров, артистов и ведущих ученых, чтобы показать: наука — это не только серьезно, но и интересно, красиво и даже смешно. Его ведущими стала блогер, певец, артист Роман Каграманов и Андрей Воронин, кандидат физико-математических наук, проректор по образованию Университета науки и технологий МИСИС. Фишка шоу — "рычаг непонимания", когда блогер может в любой момент остановить рассказ эксперта и задать уточняющий вопрос. Темы сезона — от солнечной энергетики и ультразвука в медицине до Арктических льдов и эндоваскулярной хирургии.

С 4 сентября, RuTube Originals.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Ромео и Джульетта. Любовь вне времени"

Известная история о вечной любви обретет новое прочтение благодаря переносу действия в Россию 90-х. Те же запреты, та же безумная любовь, но в мире, где вместо балконных признаний тайные послания передают CD-диском с любимой песней. Режиссерами постановки выступили ведущие хореографы проекта "Танцы на ТНТ" Гарик Рудник и Алексей Карпенко.

С 26 сентября, "Особняк Дашков 5".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 18:45
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

