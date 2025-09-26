Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября

3087

Осень – не повод для хандры. Ведь вокруг столько всего интересного! Не пропустите лучшие спектакли. фильмы и шоу из подборки "Дни.ру".

ПРОЕКТ

"Обсудим в антракте Live"

Вас ждут захватывающие музыкальные номера, харизматичные ведущие и 12 интересных гостей, которые могут рассказать многое об этом жанре. Приготовьтесь к известным песням, увлекательным обсуждениям и, конечно же, интерактивам, которые раскроют наших гостей с новой стороны. Ведущий и идейный вдохновитель – актер Игорь Скрипко.

29 сентября, "Москонцерт Холл".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Скучная история"

В год 165-летия со дня рождения Антона Чехова в Маяковке выпустят спектакль "Скучная история" по одноименной повести драматурга. В постановке действие разворачивается в пространстве полумистическом, где перемешиваются бессонница и кошмарные сны, реальность и вымысел. В главных ролях народные артисты России Евгения Симонова и Михаил Филиппов. Режиссер: Денис Хуснияров

2, 3, 25 октября, Основная сцена Театра Маяковского.

Фото: пресс-служба

"Жизнь, кажется, висит на волоске"

Литературно-музыкальная композиция в исполнении актрис Ларисы Капустиной и Натальи Васиной, а также камерного оркестра театра – Натальи Шаповаловой (скрипка) и Вадима Ганкина (клавиши) – это синтез поэзии и музыки, где звучат стихи одной из самых ярких русских поэтесс ХХ века Анны Ахматовой, отрывки из поэм и романсы на ее стихи. "Мы решили создать некий творческий эксперимент – показать зрителям ту Ахматову, которая будет близка и понятна каждому, чей голос отрешенной, порой отвергнутой, порой трагической, но испепеляюще-честной любви отзовется в каждом сердце". – говорит режиссер Артем Бибилюров.

3 октября, Театр Иллюзии.

Фото: пресс-служба

ГАЛА-ВЕЧЕР

"Приношение Дягилеву. Избранное"

Звезды российского балета Олеся Новикова, Дарья Канделаки, Семен Чудин, Олег Габышев, Клим Ефимов, Маргарита Шрайнер, Дмитрий Смилевски, Артем Овчаренко, Валерия Кузнецова и другие исполнят шедевры классики, а также знаковые партии из балетов "Русских сезонов". Ведущими гала-вечера станут артисты Татьяна Бабенкова и Илья Лыков. Вдохновитель проекта и автор декораций — художник, продюсер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Павел Каплевич.

29 сентября, Концертный зале "Зарядье".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Московский государственный академический симфонический оркестр приглашает

Московский государственный академический симфонический оркестр открывает именной абонемент № 28. За дирижерским пультом – художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин. Солист – лауреат международных конкурсов Нарек Ахназарян (виолончель). В программе – Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака и Симфония № 4 Петра Ильича Чайковского.

1 октября, Московская консерватория.

Фото: пресс-служба / Сергей Прокудин-Лемешев

Юбилей оркестра "Новая Россия"

В 1990 году по распоряжению Совета Министров РСФСР был создан Государственный симфонический оркестр для детей и юношества. Через 4 года он перешел под управление Министерства культуры, получил статус федерального и новое название "Молодая Россия". Но самые яркие достижения оркестра связаны с художественным руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета, который возглавил его в 2002 году.

30 сентября, Концертный зал им. Чайковского.

Фото: пресс-служба / Алексей Молчановский

Pupo

Pupo никогда не скрывал любви, связывающей его с русским народом. Эта любовь началась еще в 1985 году, когда артист провел более месяца в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Таллине (тогда входившего в СССР) и Москве. Тогда он дал более 40 концертов на площадках этих трех городов, общее количество зрителей достигло рекордных 600 тысяч человек. Сейчас он снова едет в Москву! В программе — лучшие хиты за 50 лет карьеры, от легендарных Gelato al Cioccolato, Su Di Noi, Lo Devo Solo a Te, Un Amore Grande до новых песен из свежего альбома Insieme.

4 октября, Live Арена.

Фото: пресс-служба

ШОУ

"Море снов"

Новая постановка от Вячеслава Кулаева объединяет современные технологии, мастерство артистов и природную грацию морских обитателей. Это добрая и вдохновляющая история о настоящей дружбе, смелости, поддержке близких и вере в мечту.

С 4 октября, Центр океанографии и морской биологии "Москвариум".

ФИЛЬМ

"Тафити. Приключение на краю света"

Картина снята по оригинальному сценарию писательницы Юлии Беме – создательницы популярной серии книг о сурикате Тафити, соавтора мировой серии-бестселлере о девочке Конни. По сюжету, беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: "Мир полон опасности. Держись своих!" Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой...

В прокате со 2 октября.

Фото: пресс-служба

ОТДЫХ

"Добрый забег"

Этот забег создан с целями популяризации здорового образа жизни, развития культуры благотворительности, привлечения внимания общества к проблемам глухих и слабослышащих детей, а также сбора средств для поддержки подопечных некоммерческой организации "Я тебя слышу". Все официальные объявления будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык. лагодаря этому событие станет по-настоящему доступным для участников и зрителей с нарушением слуха. В забеге участвуют: спортсмены Роман Костомаров, Оксана Домнина, акриса Татьяна Бабенкова, телеведущая Ирина Пудова и другие звезды.

28 сентября, Парк Победы на Поклонной горе.

Фото: пресс-служба "Доброго забега"

СКОРО

"Первый на Олимпе"

Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки. В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Елена Лядова и другие. Режиссер: Артем Михалков.

В прокате с 9 октября.

Фото: пресс-служба

"Задворки"

В конце 1980-х — начале 1990-х Александр Абдулов придумал и воплотил во внутреннем дворике "Ленкома" творческий фестиваль. Те веселые и неформальные концерты неизменно собирали аншлаги. В День рождения Марка Захарова, в память о нем, легендарный театр возродит творческий дух знаменитых "Задворок": мероприятия отныне станут регулярными и будут проходить не только во внутреннем дворике, но и в зале театра.

13 октября, "Ленком Марка Захарова".

26 сентября 2025, 23:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

