Эта проблема с деснами на 56% повышает риск повреждения мозга

Кажется, регулярные визиты к стоматологу важны не только для белоснежной улыбки. Новое исследование показало удивительную, но тревожную связь: состояние ваших десен может напрямую влиять на здоровье вашего мозга.

Специалисты из Университета Южной Каролины выяснили, что у взрослых людей с заболеваниями десен чаще встречаются признаки повреждения белого вещества мозга, сообщает RidLife. Если говорить просто, белое вещество — это своего рода "проводка" нашего мозга, нервные волокна, которые соединяют разные его участки и позволяют им общаться.

Когда эта "проводка" повреждается, могут начаться серьезные проблемы:

Ухудшение памяти и мышления.

Проблемы с равновесием и координацией.

Повышение риска инсульта.

Звучит серьезно. Давайте посмотрим, как ученые пришли к таким выводам.

Как проходило исследование: в поисках "повреждений"

В исследовании приняли участие более 1100 человек, средний возраст которых составил 77 лет. Сначала каждый прошел тщательный стоматологический осмотр, а затем — МРТ головного мозга. Ученые искали так называемые "гиперинтенсивности белого вещества" — по сути, это и есть те самые небольшие участки повреждения, видимые на снимках.

Эти изменения в мозге уже давно связывают с риском инсульта и нарушением когнитивных функций. И вот что показало сравнение двух групп.

Цифры, которые заставляют задуматься

Результаты оказались более чем убедительными. Участников разделили на группы в зависимости от степени повреждения белого вещества.

Среди людей с заболеваниями десен 28% попали в группу с самым высоким уровнем повреждений.

Среди тех, у кого десны были здоровы, в эту же группу попали только 19%.

Но самый важный вывод ждал впереди. Ученые учли все остальные факторы риска: возраст, пол, наличие диабета, высокое давление и даже курение. После этого они подсчитали, что у людей с больными деснами вероятность иметь серьезные повреждения белого вещества была на 56% выше, чем у людей со здоровыми деснами. Это огромная разница, которую уже нельзя списать на простое совпадение.

Главный вывод: забота о деснах — это забота о мозге

Это исследование не утверждает, что больные десны вызывают повреждение мозга, но оно показывает очень сильную и тревожную связь между этими двумя состояниями. Возможно, хроническое воспаление во рту со временем негативно сказывается на мелких сосудах по всему телу, включая мозг.

Какой вывод? Забота о здоровье полости рта — это не просто вопрос эстетики или свежего дыхания. Это важная часть общей заботы о своем здоровье, которая может помочь сохранить ясность ума и снизить риски серьезных заболеваний в будущем.

Поэтому в следующий раз, когда вам захочется пропустить вечернюю чистку зубов, вспомните: вы заботитесь не только о зубах, но и о своем самом главном органе.