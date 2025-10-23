Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Четверг 23 октября

09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
39

Работа мусорщика – это не только утомительная физическая нагрузка, но и постоянное взаимодействие с неожиданными находками.

Один из таких работников, пользователь Reddit, поделился своими впечатлениями о самых странных и порой шокирующих предметах, которые он встречал на своем пути. Его рассказ стал настоящим откровением для многих пользователей, ведь за пределами обычного мусора скрываются настоящие сокровища и загадки.

По словам юзера, среди выброшенных предметов часто встречаются игрушки для взрослых. "Я видел множество игрушек для взрослых, которые выглядели достаточно дорого", — поделился он. Одним из самых запоминающихся моментов для него стала находка огромной вакуумной помпы. Он даже пошутил, что приклеил ее на бок грузовика своего коллеги, когда тот отвлекся.

Однако не только интимные предметы удивляют мусорщиков. Мужчина отметил, что среди выброшенных вещей нередко встречаются и запрещенные вещества. Он подчеркнул, что такие находки вызывают у него особое беспокойство. "Я часто вижу дорогие электроинструменты, игровые ноутбуки и даже камеры, которые кто-то просто выбросил", — добавляет он.

Но самые шокирующие находки не всегда связаны с ценностью предметов. Юзер вспомнил один случай, когда он наткнулся на урну с прахом человека. Эта находка оставила у него неприятное чувство, но еще больше его испугал пакет с использованными медицинскими иглами, который взорвался у него в руках. "Это было крайне неожиданно и страшно", — сказал он.

Интересно, что работа мусорщика привлекает людей не только ради денег. Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как он решил оставить престижную работу в крупной корпорации и стать дальнобойщиком. Теперь он работает вместе с женой, что добавляет в его жизнь элемент приключения и близости. Это показывает, что иногда люди ищут не только финансовую стабильность, но и возможность быть ближе к своим близким.

Работа мусорщика полна неожиданных открытий и порой шокирующих находок. Истории пользователя и других работников показывают, что за обычными мусорными мешками скрываются не только потерянные вещи, но и целые истории человеческой жизни. Каждый предмет имеет свое прошлое, а иногда и свои тайны, которые могут удивить даже тех, кто привык к необычным находкам.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2025, 09:02
Фото: Freepik
Reddit✓ Надежный источник

