Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы

Кандидат медицинских наук и кардиолог Евгений Кокин из клиники академика Ройтберга "Медицина" сделал важное заявление, касающееся аритмии, возникающей после приема пищи.

Он предупредил, что этот симптом может быть первым признаком серьезных нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Врач акцентировал внимание на том, что хотя в большинстве случаев аритмия после еды является физиологической реакцией организма, определенные обстоятельства требуют повышенного внимания.

Кокин отметил, что если аритмия сопровождается такими симптомами, как головокружение, одышка, боли в груди, слабость или потеря сознания, это может сигнализировать о более серьезных проблемах. Он подчеркнул, что регулярные эпизоды учащенного сердцебиения после каждого приема пищи могут существенно ухудшить качество жизни и служат тревожным знаком, который требует немедленного обращения к врачу. "Это не просто дискомфорт, это сигнал о том, что в организме могут происходить глубинные нарушения", — цитирует кардиолога "Лента.ру".

Особую опасность представляет мерцательная аритмия, возникающая после еды. Она может значительно повысить риск тромбообразования и инсульта. У людей, перенесших инфаркт, желудочковые аритмии могут привести к внезапной остановке сердца. Поэтому важно не игнорировать тревожные симптомы и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Для диагностики аритмии врач использует различные методы. Основным инструментом является электрокардиограмма (ЭКГ), которая позволяет оценить состояние сердечного ритма. Также может быть назначено суточное мониторирование по Холтеру, что дает возможность отслеживать изменения ритма сердца в течение суток. Дополнительно проводится анализ крови на электролиты, так как их уровень может влиять на работу сердца.

Кокин призвал всех, кто сталкивается с подобными симптомами, не откладывать визит к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений. Кроме того, важно помнить о том, что здоровье сердца напрямую связано с образом жизни: правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В заключение кардиолог подчеркнул, что внимательное отношение к своему организму и своевременное обращение за медицинской помощью — ключевые факторы для поддержания здоровья сердца. Аритмия после еды может быть не просто временным дискомфортом, а серьезным сигналом о необходимости проверки состояния сердечно-сосудистой системы. Не стоит игнорировать сигналы своего тела — лучше перестраховаться и обратиться к специалисту.