Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Пятница 5 декабря

19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи
61

Приближаются праздники, а вместе с ними и главный кулинарный вопрос: чем заправлять салаты?

Для многих ответ очевиден: майонез — абсолютное зло, а сметана — его более здоровый и диетический аналог. Но так ли все однозначно?

Мы изучили мнения врачей и нутрициологов, чтобы понять, какой продукт действительно лучше для тех, кто худеет, и для тех, кто просто придерживается принципов правильного питания (ПП). Ответы могут вас удивить.

Смотрим на состав

Чтобы понять суть, нужно заглянуть "внутрь" каждого продукта.

  • Классический майонез: это эмульсия из растительного масла (его в составе больше всего, до 70-80%), яичного желтка, уксуса или лимонного сока, горчицы, сахара и соли.
  • Сметана: это кисломолочный продукт, который получают путем сквашивания сливок специальными заквасками.

Уже на этом этапе видна ключевая разница: основа майонеза — растительный жир, а основа сметаны — молочный жир.

Калорийность и похудение

Здесь, на первый взгляд, все очевидно. Давайте сравним цифры.

  • Классический майонез "Провансаль" (67%): ~620 ккал на 100 г.
  • "Легкий" майонез (25-30%): ~250-300 ккал на 100 г.
  • Сметана 15%: ~160 ккал на 100 г.
  • Сметана 10%: ~115 ккал на 100 г.

Разница колоссальная. Даже "легкий" майонез почти вдвое калорийнее обычной 15% сметаны.

Мнение специалиста: как отмечает врач-диетолог, нутрициолог Наталья Круглова: "Если говорить о калорийности, то сметана 10–15% жирности будет менее калорийной, чем классический майонез. Поэтому людям, которые контролируют массу тела, лучше сделать выбор в пользу сметаны. Даже если они выбирают майонез с пониженной жирностью, как правило, он все равно будет более калорийным".

Вердикт для худеющих: если ваша главная цель — снижение калорийности рациона, то выбор однозначен: сметана 10-15% жирности.

Польза и вред с точки зрения ПП

А вот здесь все гораздо интереснее. Калорийность — не единственный критерий. Промышленный майонез: в чем его главная проблема?

Главная беда магазинного майонеза — не столько жирность, сколько качество ингредиентов. В его составе часто можно найти крахмал, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара. Но самое опасное, по мнению врачей, — это использование дешевых рафинированных масел.

Мнение специалиста: врач-эндокринолог, диетолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале пишет: "Если майонез сделан из хороших продуктов, в первую очередь из нерафинированного растительного масла, то это вполне нормальный продукт. Но в промышленном производстве вряд ли кто будет использовать дорогие масла, и уж точно добавит сахар, крахмал и прочие не самые полезные ингредиенты".

Сметана в этом плане выглядит гораздо привлекательнее. Это цельный, понятный продукт с коротким составом (сливки и закваска).

Мнение специалиста: врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью для "Москва 24" подчеркивает: "Сметана — это все-таки натуральный продукт, и мы понимаем, что там. А в майонезе много всевозможных добавок: эмульгаторы, консерванты, красители. Кроме того, в сметане есть пробиотики, полезные для кишечника, кальций и витамин D"

А что насчет домашнего майонеза?

Если вы делаете майонез сами из качественного оливкового или авокадо масла, без сахара, то с точки зрения ПП он может быть даже полезнее сметаны. Вы получаете порцию здоровых ненасыщенных жиров, необходимых организму. Но помните: калорийность такого соуса все равно будет очень высокой.

Вердикт для адептов ПП:

  • Худший выбор: промышленный майонез (из-за добавок, сахара и некачественных масел).
  • Хороший выбор: сметана (натуральный состав, пробиотики).
  • Отличный, но очень калорийный выбор: домашний майонез на качественном нерафинированном масле.


Итог: так кто победил?
  • Для снижения веса безоговорочно побеждает сметана низкой жирности (10-15%) из-за значительной разницы в калориях.
  • Для здорового питания (ПП) лучшим выбором также является сметана, если сравнивать ее с магазинным майонезом. Она натуральнее и содержит полезные бактерии.

Главный вывод, который делают все специалисты: важно не только что, но и сколько. Даже самый полезный продукт может навредить в больших количествах. Поэтому главный принцип — умеренность. Ложка сметаны или даже качественного домашнего майонеза в праздничном салате не нанесет вреда, а вот заливать блюдо любым соусом до состояния "супа" точно не стоит.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 19:24
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро

Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день?

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"
Есть один из самых известных, научно обоснованных и при этом невероятно простых методов, который рекомендуют врачи и эксперты по сну по всему миру. Это не эзотерика, а чистая физиология. Существует один простой, бесплатный и научно доказанный метод, который занимает меньше минуты, но способен кардинально изменить качество вашего сна.

"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной

"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной
Лолита Милявская нашла изящный способ высказаться о скандальной ситуации с квартирой Ларисы Долиной, формально отказавшись ее комментировать. После "голой вечеринки" и последующей волны критики Лолита, кажется, привыкла к публичной травле.

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем

"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем
Самая большая репутационная катастрофа в карьере Ларисы Долиной оказалась ее самой успешной финансовой операцией. Пока страна в праведном гневе требует отменить певицу и символически "сдает билеты" на ее концерты, профессионалы из мира PR смотрят на это с усмешкой.

Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро

Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро
Кажется, эпоха тяжелых, многочасовых салатов в огромных вазах уходит в прошлое. На смену им приходит новый тренд – легкость, скорость и элегантная подача. Известный нутрициолог Наталья Зубарева в своем Telegram-канале поделилась рецептом, который идеально отражает эту новую философию.

Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки

Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки
Певица Надежда Бабкина столкнулась с серьезной потерей. Эстрадную певицу лишили прав на все товарные знаки в России. Журналисты провели тщательное исследование и обнаружили, что артистка больше не является обладательницей прав на свои бренды.

Выбор читателей

03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 04/12ЧтвНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 03/12СрдДана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 03/12Срд"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 04/12ЧтвСамайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 04/12ЧтвРоссийских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте