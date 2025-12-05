Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи

Приближаются праздники, а вместе с ними и главный кулинарный вопрос: чем заправлять салаты?



Для многих ответ очевиден: майонез — абсолютное зло, а сметана — его более здоровый и диетический аналог. Но так ли все однозначно?

Мы изучили мнения врачей и нутрициологов, чтобы понять, какой продукт действительно лучше для тех, кто худеет, и для тех, кто просто придерживается принципов правильного питания (ПП). Ответы могут вас удивить.

Смотрим на состав

Чтобы понять суть, нужно заглянуть "внутрь" каждого продукта.

Классический майонез: это эмульсия из растительного масла (его в составе больше всего, до 70-80%), яичного желтка, уксуса или лимонного сока, горчицы, сахара и соли.

Сметана: это кисломолочный продукт, который получают путем сквашивания сливок специальными заквасками.

Уже на этом этапе видна ключевая разница: основа майонеза — растительный жир, а основа сметаны — молочный жир.

Калорийность и похудение

Здесь, на первый взгляд, все очевидно. Давайте сравним цифры.

Классический майонез "Провансаль" (67%): ~620 ккал на 100 г.

"Легкий" майонез (25-30%): ~250-300 ккал на 100 г.

Сметана 15%: ~160 ккал на 100 г.

Сметана 10%: ~115 ккал на 100 г.

Разница колоссальная. Даже "легкий" майонез почти вдвое калорийнее обычной 15% сметаны.

Мнение специалиста: как отмечает врач-диетолог, нутрициолог Наталья Круглова: "Если говорить о калорийности, то сметана 10–15% жирности будет менее калорийной, чем классический майонез. Поэтому людям, которые контролируют массу тела, лучше сделать выбор в пользу сметаны. Даже если они выбирают майонез с пониженной жирностью, как правило, он все равно будет более калорийным".

Вердикт для худеющих: если ваша главная цель — снижение калорийности рациона, то выбор однозначен: сметана 10-15% жирности.

Польза и вред с точки зрения ПП

А вот здесь все гораздо интереснее. Калорийность — не единственный критерий. Промышленный майонез: в чем его главная проблема?

Главная беда магазинного майонеза — не столько жирность, сколько качество ингредиентов. В его составе часто можно найти крахмал, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара. Но самое опасное, по мнению врачей, — это использование дешевых рафинированных масел.

Мнение специалиста: врач-эндокринолог, диетолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале пишет: "Если майонез сделан из хороших продуктов, в первую очередь из нерафинированного растительного масла, то это вполне нормальный продукт. Но в промышленном производстве вряд ли кто будет использовать дорогие масла, и уж точно добавит сахар, крахмал и прочие не самые полезные ингредиенты".

Сметана в этом плане выглядит гораздо привлекательнее. Это цельный, понятный продукт с коротким составом (сливки и закваска).

Мнение специалиста: врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью для "Москва 24" подчеркивает: "Сметана — это все-таки натуральный продукт, и мы понимаем, что там. А в майонезе много всевозможных добавок: эмульгаторы, консерванты, красители. Кроме того, в сметане есть пробиотики, полезные для кишечника, кальций и витамин D"

А что насчет домашнего майонеза?

Если вы делаете майонез сами из качественного оливкового или авокадо масла, без сахара, то с точки зрения ПП он может быть даже полезнее сметаны. Вы получаете порцию здоровых ненасыщенных жиров, необходимых организму. Но помните: калорийность такого соуса все равно будет очень высокой.

Вердикт для адептов ПП:

Худший выбор: промышленный майонез (из-за добавок, сахара и некачественных масел).

Хороший выбор: сметана (натуральный состав, пробиотики).

Отличный, но очень калорийный выбор: домашний майонез на качественном нерафинированном масле.





Для снижения веса безоговорочно побеждает сметана низкой жирности (10-15%) из-за значительной разницы в калориях.

Для здорового питания (ПП) лучшим выбором также является сметана, если сравнивать ее с магазинным майонезом. Она натуральнее и содержит полезные бактерии.