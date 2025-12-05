Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ

С приближением зимнего сезона россияне начинают планировать свои путешествия по стране.

Исследование показало, что большинство граждан настроены на активный отдых в зимние месяцы. Рассмотрим, каковы финансовые ожидания россиян и какие направления они выбирают для своих зимних поездок.

Согласно результатам опроса, 22 процента россиян планируют потратить на зимние путешествия сумму от 31 до 50 тысяч рублей на человека. Это наиболее популярный ценовой сегмент среди респондентов. Следом за ним идут 20 процентов опрошенных, готовых выделить от 21 до 30 тысяч рублей. Интересно, что 18 процентов участников опроса намерены уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, что свидетельствует о желании экономить на зимнем отдыхе.

Также стоит отметить, что 16 процентов респондентов готовы потратить от 51 до 100 тысяч рублей, а лишь 12 процентов выделяют свыше 100 тысяч рублей на свои зимние приключения. Эти данные показывают, что большинство россиян выбирают разумный подход к планированию бюджета на отдых, стремясь к оптимальному соотношению цены и качества.

Популярные направления для зимнего отдыха

Что касается направлений, то россияне чаще всего выбирают такие места, как Санкт-Петербург, Байкал и Карелия — по 31 проценту голосов. Эти регионы привлекают туристов своей уникальной природой и культурным наследием. Сочи, как популярное курортное направление, выбрали 29 процентов респондентов, а 27 процентов предпочли Москву, которая предлагает множество развлечений и мероприятий в зимний период.

Интересно, что Казань привлекает 22 процента туристов, а Суздаль — 20 процентов. Калининград стал популярным выбором для 19 процентов опрошенных. Крым, Сергиев Посад и Кострома также получили по 17 процентов голосов каждый, что говорит о разнообразии интересов россиян в выборе мест для зимнего отдыха.

Недавние исследования показывают, что россияне проявляют растущий интерес к поездкам в Крым на Новый год. Бронирование отелей на полуострове среди самостоятельных туристов увеличилось на 28,7 процента по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает тенденцию к восстановлению внутреннего туризма и интересу к отдыху на российских курортах