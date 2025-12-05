Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие

Певица Диляра Вагапова, известная как солистка группы "Мураками", поделилась своими впечатлениями о работе с Димой Биланом в рамках популярного шоу "Голос".

Вокалистка отметила, что Билан — это зависимый от работы человек, настоящий трудоголик, который несмотря на свою загруженность всегда находил время для общения и поддержки участников.

По словам Вагаповой, она имела возможность познакомиться с Димой еще до начала проекта. Их встреча произошла на музыкальном фестивале «Новая волна», где они вместе исполняли песню в память о Людмиле Гурченко. Это событие оставило у нее яркие воспоминания и установило некую связь между артистами. Диляра подчеркнула, что Билан всегда был внимателен к своим подопечным и стремился помочь им раскрыть свой потенциал.

Интересно, что во время участия в "Голосе" Вагапова приняла решение отказаться от исполнения песен на английском языке. Она предпочла работать с репертуаром на русском, и Дима поддержал ее выбор. "Он мог бы легко предложить мне что-то другое, но вместо этого выбрал ту песню, которая действительно мне близка", — рассказала певица.

Кроме того, Дима дал Диляре важный совет: "Получай удовольствие". Этот принцип стал для нее ориентиром в творческой деятельности, хотя, к сожалению, после проекта они не поддерживали связь. Вагапова выразила надежду, что если они встретятся вновь, то смогут пообщаться и вспомнить о совместной работе.

Вагапова также отметила, что работа с таким профессионалом, как Билан, стала для нее настоящим опытом. Она высоко оценивает его трудолюбие и преданность музыке. "Сумасшедший трудоголик" — так она охарактеризовала артиста, который не только добивается успеха сам, но и помогает другим расти и развиваться.