Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Пятница 5 декабря

06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"

Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"
32

Адвокат Александр Добровинский предложил инновационное решение для защиты россиян от негативных последствий, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, известного как "эффект Долиной".

Этот термин возник после скандала, связанного с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной, где возникли сомнения в законности сделки и участии мошенников. По мнению Добровинского, введение обязательного страхования сделок с недвижимостью может существенно снизить риски для граждан.

Юрист предлагает создать систему страхования, аналогичную обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Это позволит не только защитить покупателей и продавцов, но и упорядочить рынок недвижимости в целом. Стоимость страховки может быть включена в цену квадратного метра, что сделает её доступной для большинства россиян.

"Это не будет обременительным для бюджета, но при этом обеспечит защиту от возможных рисков", — цитирует адвоката "Лента.ру".

Добровинский акцентирует внимание на том, что если бы подобная система существовала ранее, то ситуация с квартирой Долиной могла бы развиваться совершенно иначе. Страховые компании, проводя проверку сделок, могли бы выявить потенциальные риски и отказать в страховании, если бы обнаружили несоответствия или мошеннические схемы. Таким образом, сделка просто не состоялась бы, а сама Долина осталась бы с квартирой, а мошенники — ни с чем. "Это решение могло бы привести к более безопасному рынку недвижимости, где покупатели чувствовали бы себя защищёнными", — добавил эксперт.

Адвокат также подчеркивает, что такая мера не только защитит граждан от мошенничества, но и разгрузит судебную систему. В случае возникновения споров по сделкам, вопрос будет передан в ведение страховых компаний, которые будут обязаны разбираться в ситуации. Это позволит избежать затяжных судебных разбирательств и снизит нагрузку на суды.

Добровинский считает, что реализация его предложения требует совместных усилий со стороны государства и частного сектора. Необходимо разработать четкие правила и условия для функционирования системы страхования сделок с недвижимостью. При этом важно обеспечить прозрачность и доступность информации для всех участников рынка.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2025, 06:29
Лариса Долина. Кадр: YouTube-канал "Tatarka FM"
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка

Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка
Расстройства желудка – частая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Симптомы могут варьироваться от легкого дискомфорта до серьезных болей и рвоты. В такие моменты важно правильно реагировать на возникшие симптомы и избегать распространенных ошибок, которые могут усугубить ситуацию.

Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака

Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака
С приближением Нового года мы все задумываемся о подарках для близких. Астрологи предлагают учитывать особенности каждого знака зодиака, чтобы выбрать действительно уместный и желанный подарок. В 2026 году нас ждет Красная Огненная Лошадь — символ страсти, свободы и энергии.

"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны

"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны
Этот фестиваль эстрадной песни проходит с 1971 года. Менялись страна, люди, вкусы, но традиция проводить новогодние праздники вместе с "Песней года" остается непоколебимой. Секрет популярности "Песни года", наверное, в том, что она объединяет артистов и зрителей разных поколений.

Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели

Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели
На фоне слухов о снятом обручальном кольце и первом кризисе в семье певец SHAMAN и Екатерина Мизулина пережили то, что могло стать их последним совместным выходом в свет. Несколько дней вся страна обсуждала пустой безымянный палец Ярослава Дронова, гадая, неужели самый громкий союз года дал трещину всего через месяц после свадьбы.

Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления

Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления
Выяснилось, какие препараты наиболее эффективно справляются с гипертонией. По словам известного врача и телеведущего Александра Мясникова, одно из лидирующих мест в этом списке занимают мочегонные препараты, или диуретики.

Выбор читателей

03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 03/12Срд"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 04/12ЧтвНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 03/12СрдУшла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 03/12СрдАдвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 03/12СрдДана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую