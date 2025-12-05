Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"

Адвокат Александр Добровинский предложил инновационное решение для защиты россиян от негативных последствий, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, известного как "эффект Долиной".

Этот термин возник после скандала, связанного с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной, где возникли сомнения в законности сделки и участии мошенников. По мнению Добровинского, введение обязательного страхования сделок с недвижимостью может существенно снизить риски для граждан.

Юрист предлагает создать систему страхования, аналогичную обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Это позволит не только защитить покупателей и продавцов, но и упорядочить рынок недвижимости в целом. Стоимость страховки может быть включена в цену квадратного метра, что сделает её доступной для большинства россиян.

"Это не будет обременительным для бюджета, но при этом обеспечит защиту от возможных рисков", — цитирует адвоката "Лента.ру".

Добровинский акцентирует внимание на том, что если бы подобная система существовала ранее, то ситуация с квартирой Долиной могла бы развиваться совершенно иначе. Страховые компании, проводя проверку сделок, могли бы выявить потенциальные риски и отказать в страховании, если бы обнаружили несоответствия или мошеннические схемы. Таким образом, сделка просто не состоялась бы, а сама Долина осталась бы с квартирой, а мошенники — ни с чем. "Это решение могло бы привести к более безопасному рынку недвижимости, где покупатели чувствовали бы себя защищёнными", — добавил эксперт.

Адвокат также подчеркивает, что такая мера не только защитит граждан от мошенничества, но и разгрузит судебную систему. В случае возникновения споров по сделкам, вопрос будет передан в ведение страховых компаний, которые будут обязаны разбираться в ситуации. Это позволит избежать затяжных судебных разбирательств и снизит нагрузку на суды.

Добровинский считает, что реализация его предложения требует совместных усилий со стороны государства и частного сектора. Необходимо разработать четкие правила и условия для функционирования системы страхования сделок с недвижимостью. При этом важно обеспечить прозрачность и доступность информации для всех участников рынка.