"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием

Приняв предложение руки и сердца от бывшего муга, с которым прожила 30 лет, Елена Проклова тут же раскрыла свои истинные планы на будущее – и они не имеют ничего общего с романтической сказкой.



История Елены Прокловой и ее третьего мужа Андрея Тришина могла бы стать сюжетом для мелодрамы. Они прожили вместе 30 лет, мирно развелись в 2015-м, но остались настолько близкими людьми, что бывший муж продолжал помогать актрисе по хозяйству. Апогеем этой удивительной дружбы стало его появление на шоу "Пусть говорят" с букетом и кольцом. Тришин снова сделал Прокловой предложение, и она, смутившись, ответила согласием: "Ну, надевай уже!".

"Чтобы нас похоронили в одной могиле"

Казалось бы, вот он — счастливый финал. Но причина, по которой актриса решила снова пойти под венец, оказалась далека от традиционной романтики.

Расчувствовавшаяся Проклова обьяснила, что штамп в паспорте ей нужен для одной, но очень важной цели.

"Я поняла, зачем мне нужен штамп в паспорте, сама не знала до этого. Я хочу, чтобы мы были похоронены в одной могиле", — заявила артистка, ошеломив студию.

Но самое большое потрясение было впереди. Сразу после трогательного момента с кольцом и планами на вечность, Проклова рассказала, как на самом деле видит свою старость. И мужу в этой картине мира отведена весьма специфическая роль.

Мечта о доме престарелых

Актриса призналась, что не собирается проводить последние годы жизни в семейном кругу. Ее главная мечта — попасть в специализированный дом престарелых для артистов.

"Не хочу быть у Андрея и дочерей на попечении, когда настанут те года, когда я уже сама не смогу за собой ухаживать. Моя мечта — попасть в дом престарелых, где все артисты, где каждый вечер приезжают актеры, спектакли показывают, где рядом в комнате лежат мои партнеры", — шокировала признанием Проклова.

Получается удивительная картина: актриса выходит замуж, чтобы обеспечить себе место в общей могиле, но до этого планирует жить отдельно от супруга в "творческом" доме престарелых. Это, пожалуй, самый прагматичный и несентиментальный взгляд на брак и старость, который мы когда-либо видели в российском шоу-бизнесе.