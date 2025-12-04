Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Четверг 4 декабря

19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг
"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием

140

Приняв предложение руки и сердца от бывшего муга, с которым прожила 30 лет, Елена Проклова тут же раскрыла свои истинные планы на будущее – и они не имеют ничего общего с романтической сказкой.

История Елены Прокловой и ее третьего мужа Андрея Тришина могла бы стать сюжетом для мелодрамы. Они прожили вместе 30 лет, мирно развелись в 2015-м, но остались настолько близкими людьми, что бывший муж продолжал помогать актрисе по хозяйству. Апогеем этой удивительной дружбы стало его появление на шоу "Пусть говорят" с букетом и кольцом. Тришин снова сделал Прокловой предложение, и она, смутившись, ответила согласием: "Ну, надевай уже!".

"Чтобы нас похоронили в одной могиле"

Казалось бы, вот он — счастливый финал. Но причина, по которой актриса решила снова пойти под венец, оказалась далека от традиционной романтики.

Расчувствовавшаяся Проклова обьяснила, что штамп в паспорте ей нужен для одной, но очень важной цели.

"Я поняла, зачем мне нужен штамп в паспорте, сама не знала до этого. Я хочу, чтобы мы были похоронены в одной могиле", — заявила артистка, ошеломив студию.

Но самое большое потрясение было впереди. Сразу после трогательного момента с кольцом и планами на вечность, Проклова рассказала, как на самом деле видит свою старость. И мужу в этой картине мира отведена весьма специфическая роль.

Мечта о доме престарелых

Актриса призналась, что не собирается проводить последние годы жизни в семейном кругу. Ее главная мечта — попасть в специализированный дом престарелых для артистов.

"Не хочу быть у Андрея и дочерей на попечении, когда настанут те года, когда я уже сама не смогу за собой ухаживать. Моя мечта — попасть в дом престарелых, где все артисты, где каждый вечер приезжают актеры, спектакли показывают, где рядом в комнате лежат мои партнеры", — шокировала признанием Проклова.

Получается удивительная картина: актриса выходит замуж, чтобы обеспечить себе место в общей могиле, но до этого планирует жить отдельно от супруга в "творческом" доме престарелых. Это, пожалуй, самый прагматичный и несентиментальный взгляд на брак и старость, который мы когда-либо видели в российском шоу-бизнесе.

4 декабря 2025, 19:16
Фото: кадр из шоу "Пусть говорят"
"Пусть говорят"✓ Надежный источник

"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках

Пока страна следит за битвой Ларисы Долиной с мошенниками за квартиру, ее директор анонсировал обращение к нации. Казалось бы, ситуация с квартирным мошенничеством, в которую попала народная артистка, — это серьезная драма, требующая взвешенных юридических комментариев.

Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости

Возможно, мы годами добровольно лишали себя крайне полезного продукта. Привычка снимать и откладывать в сторону хрустящую куриную шкурку сидит в нас так крепко, будто это правило здорового питания номер один.

Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство

Шоу "Битва экстрасенсов" годами приковывало к экранам миллионы зрителей, заставляя одних верить в чудо, а других – искать подвох. Иллюзионист Сергей Сафронов, который 15 лет был бессменным ведущим и скептиком проекта, сделал сенсационное заявление: настоящих экстрасенсов не существует.

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает

39-летняя певица Глюкоза, известная своим ярким стилем и запоминающимися хитами, недавно поделилась подробностями о реакции своего мужа на ее новый имидж. Артистка рассказала о своих изменениях в образе и о том, как они повлияли на ее личную жизнь.

Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился

На платформе Reddit пользователь с ником AmaraMehdi поделился своей неловкой историей, которая произошла во время онлайн-совещания. В ходе важной конференции, где собрались почти пятьдесят сотрудников, юзер случайно включил микрофон и камеру, что привело к весьма неловкой ситуации.

