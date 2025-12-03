"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов

Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Среда 3 декабря

Среда 3 декабря
Битва за элитную квартиру Ларисы Долиной выходит на финишную прямую, и теперь от решения Верховного суда зависит не только судьба миллионов, но и ответ на вопрос: все ли равны перед законом?

Скандал с недвижимостью народной артистки, которая стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, гремит уже не первый год. Суды низших инстанций встали на сторону певицы, оставив ни с чем последнюю покупательницу, Полину Лурье, которая приобрела жилье, не подозревая о темной истории сделки. Но девушка не сдалась и дошла до последней инстанции — Верховного суда. Теперь вся юридическая общественность замерла в ожидании, ведь это дело может стать прецедентом.

Звездный статус против закона?

Как считает адвокат Янита Цвик, этот процесс уже давно вышел за рамки частного спора.

"Это дело специально ведут в Верховный суд, чтобы сделать его показательным для других судов", — отмечает эксперт.

По ее мнению, Полина Лурье — классический добросовестный покупатель, то есть человек, который честно заплатил деньги и не участвовал ни в каких мошеннических схемах. Однако суды проигнорировали этот факт. Адвокат намекает на причину: "Учитывая звездность продавца и какие силы за ней стоят, я не думаю, что решение будет отменено целиком".

"Соломоново решение" для певицы

Именно поэтому эксперт прогнозирует не полную победу одной из сторон, а мудрый компромисс.

"Вероятнее всего, ВС РФ отменит решение нижестоящих судов частично. Применит реституцию, дабы добросовестный покупатель не остался совсем ни с чем. Будет этакое "соломоново решение", — объясняет Цвик.

Говоря простым языком, суд может оставить квартиру за Долиной, но при этом обязать вернуть покупательнице ее деньги. Это позволит и звезде сохранить лицо (и недвижимость), и не оставить честного человека с пустыми руками. В идеальном мире, по мнению адвоката, нужно было бы полностью отменить все предыдущие вердикты, но в реальности, где замешаны большие имена, все сложнее.

Эта история уже стала лакмусовой бумажкой для всей судебной системы. Как с грустью отмечает эксперт, "история с певицей перевернула судебную практику с ног на голову". Теперь одни с замиранием сердца ждут справедливости, а другие — опасного прецедента, который покажет, что имя и статус в нашей стране порой важнее буквы закона.

3 декабря 2025, 20:21
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
