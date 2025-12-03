Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?

Не успела страна привыкнуть к обручальному кольцу на пальце главного патриотического певца, как оно таинственным образом исчезло, породив массу тревожных слухов.



Всего месяц назад союз певца SHAMANа и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стал главной новостью шоу-бизнеса. Артист, казалось, нашёл своё счастье и с гордостью носил лаконичное обручальное кольцо, не снимая его ни на одном мероприятии. Поклонники умилялись: этот символ брака был ему невероятно к лицу и подчёркивал новый, солидный статус. Но идиллия, похоже, оказалась недолгой.

Тревожный звоночек прозвучал на одном из недавних концертов. Внимательные зрители заметили, что безымянный палец Ярослава Дронова пуст. Привычный блеск золота исчез, оставив после себя лишь вопросы и недоумение.

"Почему же он его снял? Ведь мы так любим их пару: они очень красивые, яркие, интересные!" — тут же забеспокоились поклонники в сети.

Сам SHAMAN лишь подлил масла в огонь. После выступления он проигнорировал все вопросы прессы и, по словам очевидцев, "оперативно удалился в гримерку", отказавшись комментировать перемены в личной жизни. Такое поведение совершенно не похоже на открытого и общительного артиста, что заставило многих предположить худшее.

Так что же это — досадная случайность или первый тревожный сигнал? Преданные фанаты пытаются успокоить общественность, вспоминая, что певец и в прошлом браке говорил о неудобстве ношения украшений на сцене. Но молчание самого артиста и внезапное исчезновение главного символа любви заставляют думать, что медовый месяц, возможно, закончился раньше, чем все ожидали.