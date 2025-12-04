Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели

Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели
147

На фоне слухов о снятом обручальном кольце и первом кризисе в семье певец SHAMAN и Екатерина Мизулина пережили то, что могло стать их последним совместным выходом в свет.

Несколько дней вся страна обсуждала пустой безымянный палец Ярослава Дронова, гадая, неужели самый громкий союз года дал трещину всего через месяц после свадьбы. Но пока публика строила догадки, за кулисами разворачивалась настоящая драма, о которой стало известно только сейчас. Оказалось, что пара вместе столкнулась со смертельной опасностью.

Удар во время гимна

Как сообщила сама Екатерина Мизулина, на концерте SHAMANа в Белгороде готовился чудовищный теракт. По ее словам, был запланирован ракетный удар по площадке, где находилось более двух тысяч зрителей. Самое страшное, что атака должна была произойти в самый торжественный момент — во время исполнения государственного гимна России.

Трагедию удалось предотвратить в последний момент благодаря слаженной работе спецслужб. Мизулина рассказала, что когда они с Ярославом приехали на место, территория уже была оцеплена, а зрителей не пускали.

Вместе в момент опасности

Этот инцидент стал настоящей проверкой для пары. Вместо того чтобы паниковать и разъезжаться, SHAMAN и Екатерина Мизулина действовали как единая команда. Они вместе отправились к губернатору Белгородской области, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

После совещания Ярослав предложил не отменять визит, а завершить его на позитивной ноте — пара вместе поехала в гости к семье участника СВО.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 21:14
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: "Дни.ру" / Феликс Гроздановлав
Выяснилось, какие препараты наиболее эффективно справляются с гипертонией. По словам известного врача и телеведущего Александра Мясникова, одно из лидирующих мест в этом списке занимают мочегонные препараты, или диуретики.

Приняв предложение руки и сердца от бывшего муга, с которым прожила 30 лет, Елена Проклова тут же раскрыла свои истинные планы на будущее – и они не имеют ничего общего с романтической сказкой. История Елены Прокловой и ее третьего мужа Андрея Тришина могла бы стать сюжетом для мелодрамы.

Пока страна следит за битвой Ларисы Долиной с мошенниками за квартиру, ее директор анонсировал обращение к нации. Казалось бы, ситуация с квартирным мошенничеством, в которую попала народная артистка, — это серьезная драма, требующая взвешенных юридических комментариев.

Возможно, мы годами добровольно лишали себя крайне полезного продукта. Привычка снимать и откладывать в сторону хрустящую куриную шкурку сидит в нас так крепко, будто это правило здорового питания номер один.

Шоу "Битва экстрасенсов" годами приковывало к экранам миллионы зрителей, заставляя одних верить в чудо, а других – искать подвох. Иллюзионист Сергей Сафронов, который 15 лет был бессменным ведущим и скептиком проекта, сделал сенсационное заявление: настоящих экстрасенсов не существует.

