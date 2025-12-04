Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели

На фоне слухов о снятом обручальном кольце и первом кризисе в семье певец SHAMAN и Екатерина Мизулина пережили то, что могло стать их последним совместным выходом в свет.



Несколько дней вся страна обсуждала пустой безымянный палец Ярослава Дронова, гадая, неужели самый громкий союз года дал трещину всего через месяц после свадьбы. Но пока публика строила догадки, за кулисами разворачивалась настоящая драма, о которой стало известно только сейчас. Оказалось, что пара вместе столкнулась со смертельной опасностью.

Удар во время гимна

Как сообщила сама Екатерина Мизулина, на концерте SHAMANа в Белгороде готовился чудовищный теракт. По ее словам, был запланирован ракетный удар по площадке, где находилось более двух тысяч зрителей. Самое страшное, что атака должна была произойти в самый торжественный момент — во время исполнения государственного гимна России.

Трагедию удалось предотвратить в последний момент благодаря слаженной работе спецслужб. Мизулина рассказала, что когда они с Ярославом приехали на место, территория уже была оцеплена, а зрителей не пускали.

Вместе в момент опасности

Этот инцидент стал настоящей проверкой для пары. Вместо того чтобы паниковать и разъезжаться, SHAMAN и Екатерина Мизулина действовали как единая команда. Они вместе отправились к губернатору Белгородской области, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

После совещания Ярослав предложил не отменять визит, а завершить его на позитивной ноте — пара вместе поехала в гости к семье участника СВО.